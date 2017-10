Lamenta Obispo crímenes contra la vida

Publicidad

En días pasados se realizó una misa por la intención de reparación y desagravio por el crimen de los abortos realizados en la Ciudad de México y en el país entero, al cumplirse los 100 años del milagro del sol en Fátima, por lo que el Obispo de Celaya, Benjamin Castillo Plascencia comentó que toda vida merece vivir.“La Iglesia considera que el aborto es una falta de amor hacia la vida, aunque cuando se hace una ley, no es justo, nunca dejará de ser un crimen, aunque las leyes lo aprueben, hay muchas leyes injustas, ya y esta lo es porque se quita la vida de alguien”, dijo.Resaltó que ahora quieren extender el proceso de irrupción hasta las 24 semanas y externó su rechazo, señalando que desde la concepción es una vida.“Tener la cifra de un millón de abortos en un año, es muy triste, una vergüenza, es un problema serio de los adolescentes muy serio y es a falta de prevención, de educación, una consecuencia de una iniciativa mal llevada, van ofreciendo los condones en las escuelas, como si fuera un prostíbulo, los regalan y el problema es que los muchachos no están formados y ni los usan, entonces es como decir “estos niños son como animalitos se debe educar en materia sexual, no se está educando en la responsabilidad, y ese es el problema, no hay una educación adecuada, hay información pero no educación”.Señaló que antes no había tantos embarazos porque no estaban estas políticas y que debería de haber una educación sexual integral, es algo necesario y debe de ir de la mano con la responsabilidad, que no se debe quedar en información.“Tenemos el valor más preciado que es la libertad, se tiene que educar, y podemos elegir entre la vida y la muerte, debemos escoger la vida, nuestras decisiones son mal para nosotros y paras los demás en ciertas ocasiones, lo que le falta a la sociedad es la falta de decisiones buenas”, aseguró el Obispo.Resaltó que la misa del 13 de octubre fue para pedir perdón por el aborto.Con respecto al aniversario de la fundación de Celaya el Obispo exhortó a todos a tener un verdadero cambio en pro de la ciudad.“En la misa hablamos de seguir construyendo un ciuda más justa, desde la fe, Dios nos invita a trabajar en el reino de Dios que consiste en los dones del amor, la justicia, la paz, la solidaridad, que todo lo bueno crezca y en esto somos responsables todos, no solo las autoridades, es labor de todos, a ellos les toca coordinar y cuidar”, finalizó.