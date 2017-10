Lucen juegos abandonados

Publicidad

En total abandono se encuentra un parque de juegos infantiles en la tercera sección de la colonia Los Olivos. Vecinos comentan que los niños ya no juegan ahí por miedo a la delincuencia o que les pueda salir algún animal por la hierba crecida.Resbaladillas, columpios y canchas de basquetbol completamente solas y llenas de pasto, es lo que se ve en el parque recreativo ubicado en la avenida Baleares, casi esquina con Valle de Huasco, de la colonia Los Olivos, en Celaya.La hierba crecida ha sido uno de los principales factores por el cual los niños ya no juegan en el lugar, padres de familia comentaron que por miedo a que les salga algún animal ya no dejan que sus hijos jueguen ahí.Otros comentaron que sólo una malla ciclónica divide el parque de la autopista, lo que facilita que personas que quieran delinquir puedan acceder fácilmente a la colonia.“Nos gustaría que le dieran mantenimiento al parque, es muy bonito pero ni los adultos nos sentimos tranquilos cuando pasamos por ahí, la hierba no deja ver si hay alguien escondido”, comentó Juan José.