No afecta cambios de Toyota

Luego de que la empresa Toyota anunció la baja de su inversión en la planta que construye en Guanajuato, el alcalde de Apaseo el Grande, Gonzalo González Centeno, dijo que lo que a ellos les interesa es que el plan para la generación de los dos mil empleos continúa.El pasado viernes, la empresa informó una re-estructura en los planes de producción, que llevó a que se redujera la inversión, de mil millones que se habían anunciado originalmente, a 700 millones de dólares.“A nosotros a través de Desarrollo Económico nos comunican que la inversión no serán mil millones de dólares, sino que serán 700 millones, sin embargo lo que a nosotros nos interesa es la generación de empleos y en eso siguen con sus dos mil empleos directos y todo sigue con normalidad más que con este anuncio”, dijo.El alcalde dijo que la prueba de ello, es que hoy por la tarde salen cinco jóvenes profesionistas originarios de esa ciudad y que fueron contratados por una empresa proveedora de Toyota a capacitarse hasta Japón.También comentó que el arranque de la producción de la fábrica podía ser a finales del 2019 como se había informado en un principio y no hasta el 2020, luego de que se anunció que se haría la camioneta Tacoma y no el automóvil Corolla.