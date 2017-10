Tienen 8 años con calle en mal estado

Publicidad

El mal estado de la calle Mexicali de la colonia Santa Rita, segunda sección, en Celaya, ha provocado inundaciones y afectaciones a las casas durante la temporada de lluvias.Este problema tiene al menos ocho años y a pesar de que ya han solicitado apoyo, no han recibido una solución para su problema.El desnivel que tiene la calle Mexicali, sumado al mal drenaje en la zona, ha provocado que durante la temporada de lluvias el agua se estanque y alcance hasta los 40 centímetros de altura y que el asfalto de la calle también se haya deteriorado.“Este problema tiene casi ocho años, ya hemos solicitado el apoyo del Municipio, quienes nos dicen que van a pavimentar pero no lo hacen. Cuando llueve aquí se estanca el agua y sube casi medio metro de altura, todo por el mal alcantarillado”, dijo Francisco Rangel, comerciante del lugar.“Todo comenzó cuando los camiones de pasajeros pasaban por aquí, con el suelo blando y el peso de los camiones, el asfalto comenzó a hundirse, además de que el alcantarillado y los ‘traga tormentas’ están llenos de tierra y basura”, agregó.Hace seis meses varios vecinos realizaron un ‘paro’, bloquearon la calle hasta que personal municipal se les acercó y llegaron a un acuerdo en el que supuestamente recibirían apoyos para solucionar su problema, sin embargo nunca se vio reflejado.Cuando se ‘inunda’ la calle sólo les mandan una camioneta con una bomba para sacar el agua, la cual es instalada en la intersección de Mexicali con la avenida México-Japón, pero no se da abasto por la cantidad de agua.Los vecinos sólo piden que desazolven el drenaje para evitar que se estanque el agua, y hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que arreglen la calle, ya que por ahí pasan las mamás con sus niños y personas de la tercera edad, y puede ocasionar un accidente.