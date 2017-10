Muchos quieren seguir

Publicidad

En informaciones reseñadas en días pasados se menciona que muchos integrantes de los ayuntamientos guanajuatenses quieren seguir en sus puestos y son pocos los que no juzgan correcto perpetuarse. A ninguno se le escuchó proponer una encuesta entre los ciudadanos para preguntarles si estamos de acuerdo con su reelección. Por otra parte algunos presidentes de partidos políticos han expresado su opinión al respecto y en el caso concreto de Celaya, el presidente del PAN piensa que debe cambiarse al presidente del ayuntamiento lo que no impidió que Ramón Lemus continuara expresando sus intenciones reeleccionistas. Ignoro por qué se dio este cambio inopinado en la legislación. Nuestra democracia no solo es imperfecta, también esta permeada por catervas delincuenciales y por grupos económicos con intereses propios ajenos a los de la comunidad, frecuentemente sabemos de casos de asignaciones directas de obra pública sin pasar por una licitación, desvíos de grandes o pequeñas sumas de recursos, obras mal hechas o que tardan mucho tiempo en ejecutarse. Desgraciadamente, muchos de estos hechos contra la sociedad quedan impunes o son castigados con penas risibles que siguen alentando estas conductas antisociales. En contadas ocasiones se les castiga. Fueron preparando el camino trayendo a un alcalde de otro país europeo que lleva muchos años en el puesto para convencernos de que necesitan más años para entregar buenos resultados. Sin embargo, es conocido que en este trienio se ha ejecutado poca obra pública y que los tiempos de entrega de la misma no se han respetado, a la fecha está pendiente la terminación del eje norponiente Manuel J. Clouthier. No se puede olvidar el papelón que hizo RL al contratar a una directora para el Sistema Municipal de Arte y Cultura que tenía otro puesto federal en Oaxaca en donde seguía trabajando y cobrando en ambos de modo que nada garantiza que estos errores no se repetirán. Se han mencionado los nombres de otras personas del ámbito partidista para el puesto y se insiste en aplicar aquí la equidad de género favoreciendo a la diputada federal Adriana Elizarraráz o a la local Elvira Paniagua como posibles candidatas a la presidencia municipal de Celaya. Algunas integrantes del actual ayuntamiento, como las regidoras Montserrat Vázquez y Adriana Audelo han negado tener intenciones de continuar en el puesto y su congruencia es digna de alabarse. La regidora Martha Norma Hernández no ha concedido una cita de trabajo hace muchos meses al suscrito, pero no tiene empacho en manifestarse para continuar en el puesto que en mi opinión, no cumple cabalmente. Igual que gastan ingentes cantidades de nuestros impuestos en estudios encomendados a compañías externas que pueden y deben ejecutarse por las mismas dependencias municipales, podrían destinar una partida para que nos encueste y determine si estamos de acuerdo con su desempeño y servicios a la ciudadanía. Creo que los electores debemos ser consultados antes de manifestar sus intenciones de permanecer en sus puestos. Entre sus intenciones y las nuestras puede haber una gran diferencia.