Desaparecen dos hombres al pasar por Celaya

Dos hombres originarios del Estado de México se encuentran como no localizados cuando vinieron de visita a Celaya.Hasta el momento la Subprocuraduría de Justicia de la Región c, en la agencia de Personas no Localizadas, inició la carpeta de investigación 100157/2017 para establecer que fue lo que pasó.Los reportes señalan que el pasado 27 de septiembre dos personas originarias del Estado de México identificadas como Jonathan Rodríguez Tejeda, de 31 años y Jorge Becerra de 40 años.Llegaron a esta ciudad a visitar a unas persona, según familiares, los hombres solo iban de pasada ya que el destino era la ciudad de León, donde al parecer iban por calzado.Los dos hombres circulaban a bordo de un carro de la marca Nissan tipo Tida, color vino con placas de circulación NBM-77-96 del Estado de México.Familiares refirieron que las dos personas habían sido detenidas por elementos policiacos que circulaban en motos sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la agencia de carro Honda.Después de que las personas fueron detenidas, uno de ellos se comunicó con su pareja en México donde le dijo que ya se encontraba en Celaya y que momentos antes había sido detenido por policías, sin embargo, al parecer ya todo estaba normal. Pero posteriormente ya no supieron nada de ellos.