Reportan otros dos desaparecidos en Celaya

“Se denunció personas no localizadas se inició la carpeta, la persona que denunció dijo que su cónyuge y un amigo viajaron a Celaya a visitar a familiares, en su momento fue confirmado por el ofendido que le marcó y le dijo que se encontraba en esta ciudad, pero hasta la fecha no se tiene conocimiento del paradero de estas personas ya no han contestado el teléfono”, dijo El Subprocurador Israel Aguado Silva,



“Hoy no tengo información que me indique que así fue. Mientras no se tenga claridad en ello no debemos darlo como una situación que se haya dado realmente, sin embargo se está investigando”, comentó Lemus Muñoz Ledo.



“Son señalamientos que llevan su proceso. Aquellos que tendrán que ser resueltos en base a la ley”, expresó el alcalde.

luego de que vinieron de visita ay hasta el momento, la, en la agencia de Personas no Localizadas, inició la investigación para establecer que fue lo que pasó.Los reportes señalan que el pasadodos personas originarias del Estado de México identificadas comollegaron a esta ciudad a visitar a unas persona, según familiares, los hombres solo iban de paso, ya que el destino era la ciudad de León, donde al parecer iban por calzado.Los dos hombres circulaban a bordo de un carro de la marca Nissan tipo Tida, color vino con placas de circulación NBM-77-96 del Estado de México, en el cualsobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la agencia automotriz Honda.Después de la detención, uno de ellos se comunicó con su pareja en México donde le dijo que ya se encontraba en Celaya y que momentos antes había sido detenido por policías, sin embargo, al parecer ya todo estaba normal.Jonathan Rodríguez es de tez morena de aproximadamente 1.80 de altura, y como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor en el hombro y en la pierna un perro egipcio. Jorge Becerra vestía con una playera de manga larga de color blanco y un pantalón azul y tenis del mismo color.La denuncia fue puesta el día 30 de septiembre y hasta el momento las autoridades se encuentran realizando la búsqueda y análisis de videos de cámaras de vigilancia que pudieran ayudar para establecer donde fueron vistos por última vez.Por su parte, el presidente municipal de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, señaló que hasta el momento no cuenta con información con respecto a que policías hayan detenido a dos personas provenientes del Estado de México y que están desaparecidas.Sin embargo, lo que no se han confirmado de manera oficial es sobre si previo a su desaparición fueron detenidos por policías.La Procuraduría de Justicia del Estado ya confirmó que existe la denuncia por dos hombres desaparecidos desde el 27 de septiembre en este municipio y de acuerdo con el presidente municipal, el hecho de que se señale a policías locales, es una situación que llevará un procesos que se tendrá que resolver legalmente.