Un muerto y un herido deja ataque a balazos

Un hombre murió y otro resultó lesionado, después de que fueron atacados a balazos cuando se encontraban en un salón de fiestas en la colonia El Paraíso.La persona fallecida se llamó José Rico Cruz, quien trabajaba en un sonido para amenizar fiestas, mientras que el herido dijo llamarse Jonathán, el cual presentó un balazo en la pierna derecha y otro en el hombro del lado izquierdo.Según Ramón Almanza, Jefe de Unidad del Ministerio Público (MP), el fallecido era integrante de una banda musical conocida como 466, misma que se encontraba amenizando una fiesta en el salón “La Canaca”, de la colonia El Paraíso.Fue a las 12:30 de la noche de ayer, cuando se reportó una persona sin vida en la caja de una camioneta marca Nissa n roja, de redilas blanca, sobre el Eje Nor Poniente casi esquina con la avenida Tecnológico.Testigos del hecho informaron que todo comenzó en el salón de eventos ubicado en la calle Naranjo, lugar en el que el lesionado y el fallecido se encontraban trabajando, cuando se escucharon diversas detonaciones de arma de fuego y las personas que ahí se encontraban, comenzaron a correr.Al dispersarce los asistentes al evento, vieron que Jonathan y José estaban tirados en el piso, ambos con múltiples lesiones de bala en el cuerpo, motivo por el que solicitaron la prescencia de una ambulancia, para que fueran auxiliados.Debido a que no llegaba, los testigos decidieron trasladarlos por su propia cuenta; fue en el Eje Nor Poniente, cuaninterceptaron a los paramédicos, quienes trasladaron a Jonathán al Hospital Regional de Celaya, debido a que José Rico, ya no presentaba signos vitales.Durante el peritaje en el salón de eventos, elementos de la Agencia de Invetsigación Criminal, localizaron seis casquillos percutidos calibre .40 milímetros, los cuales fueron asegurados por personal de Servicios PericialesAl terminar el procesamiento de la zona, el cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense para su autopsia de ley.Por el asesinato, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación, en donde ya se indaga la identidad del responsable, para que responda por el suceso.