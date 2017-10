Fusionan culturas México y Japón

Publicidad

Raúl Juárez y Jufuke Nakano, vicepresidente y gerente de ventas respectivamente de la empresa mexicano-japonés ‘Encounter Japan Inc.’ a dos años de creación buscan traer y llevar lo mejor de la cultura a cada país, siendo un puente de conexión, cultura y tradición.“Empezamos aquí en México, a trabajar casi dos años, surge de la idea con mi socio Takeshi Mishagua, con la finalidad de tener un lugar aquí en México donde los japoneses se pudieran sentir como en casa”, platicó Raúl Juárez.Resaltó que su socio estuvo viajando por gran parte de Latinoamérica y que le encantó en especial México, y sobre todo Guanajuato, le gustó mucho y lo conoció por azares del destino y le dijo que quería poner un restaurant o bar con algunos amigos.“Le empecé a ayudar, con el lugar, contactar amigos, pero realmente no me había involucrado tanto, estaba en otros proyectos por mi cuenta, le ayudé con los permisos, contabilidad y al año, surgen otras ideas, de ir conociendo a más gente, que se dedicaban al diseño gráfico, haciendo trabajos para empresas japonesas en Guanajuato, comenzando con Mazda, y contactándose con compañeros de la Cámara Japonesa y empezaron a añadir nuevos proyectos de diseño gráfico, catálogos corporativos, videos promocionales y con otros amigos dedicados a la programación web, empezamos en este rubro, además de manejar la pagina ‘Amiga’ que está todo en japonés, principalmente dirigida a japoneses con interés en México, para los que quieren visitar o están viviendo aquí, ofreciendo sugerencias de lugares que visitar, tips de seguridad, de moda, de estilo y vida, sobretodo recomendaciones”, señaló.Mencionó que principalmente se dedicaron a la importación de sake, ya que aquí se puede conseguir sake pero no es de tan buena calidad o son más comerciales.“Tenemos esta intención de presentar esta parte de Japón, darla a conocer, traer ese pedazo de Japón para todos aquellos que viven aquí o quieren conocerlo, de esa forma empezamos a buscar en Hiroshima, yendo a diferentes empresas y fábricas”, mencionó Raúl Juárez.Por tal motivo su principal rubro es traer cosas de excelente calidad e introducirlos en México.No sólo es una red restaurantera, además del diseño, hospedaje e información están en proyectos de asesoramiento a empresas y clientes que están interesados en Mexico y buscan oportunidades. Y no sólo es el traer productos japoneses, sino llevar lo mejor de México para poder exportarlos al mercado asiático.Encounter participó en la primera edición de Food Show 2016 y las experiencias que obtuvieron fueron muy interesantes, la respuesta de la gente fue favorable, mostrando el sake, los productos, y la gente se acercó de gran manera, al igual que la juntas de negocios, conocieron a gente que le interesó com productores que buscan sacar sus productos de México.“Queremos presentar a México, con productos de calidad, estamos recabando información, preparándonos paras esta segunda edición, analizando qué productos llevar, que pudiera ser el tequila, el mezcal, realizando los estudios, asesorándonos con Desarrollo Económico, ahora con Sagarpa y Aserca, dando poco a poco este realce”, dijo.Señaló que es una empresa pequeña, de México son 9 personas y en Japón son 5 o 6, tratando de sacar adelante sus proyectos, como tener un restaurante y mercado en León, y así seguir desarrollando, todo de la mano.“Aquí en México nace la idea de la fusión Mexicano-Japonés, con un equipo pequeño pero con la mejor disposición”.‘Encounter Japan Inc.’ se encuentra en Guanajuato capital, en Campanario número 5, en el Centro a dos minutos del teatro Juárez, ofreciendo servicio de restaurant y hospedaje, con temática japonesa.