Ofrecen cursos por nueva factura

Publicidad

Con el objetivo de que los contribuyentes y quienes emitan factura no tengan problemas con la nueva versión 3.3 el SAT tiene disponibles cursos de capacitación e incluso puede asistir a empresas para impartirlos.Así lo informó el subadministrador de Servicios al Contribuyente, Mauricio Medina Rodríguez, quien precisó que estos cursos van dirigidos a todos los contribuyentes que no han empezado a facturar en la nueva versión o que sus proveedores autorizados certificados no les han hecho las implementaciones.Las empresas que prefieran que los cursos sean impartidos en sus instalaciones pueden contactarse con el SAT teniendo como mínimo cinco personas para dichos cursos.Los cursos que se ofrecen son el ‘ABC de la factura electrónica’, los ‘Tips para facturar electrónicamente’ y los casos prácticos, todos se imparten de forma gratuita.“Requerimos que estén muy inmiscuidos en estos cursos las áreas de finanzas, cobranza, contabilidad y administración de las empresas para que de forma integral se desarrollen estas facturas para que sea un éxito”, comentó el funcionario del SAT.Desde el 1 de julio de este año inició el período de convivencia con la facturación de 3.2 y la 3.3 la cual ya está disponible para los contribuyentes y que será obligatoria a partir del 1 de diciembre próximo.