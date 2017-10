Publicidad

Luis Roberto Alves y José Luis Sánchez Solá tuvieron una fuerte discusión por Javier Eduardo López.Zague defendia a 'La Chofis', mientras que 'El Chelis' aseguró que no sería titular en otros equipos importantes de México.El ex delantero americanista defendió a capa y espada al elemento de Chivas, considerando que Javier es un futbolista con grandes condiciones y podría jugar en cualquiera de los 18 equipos que conforman la Liga MX. En cambio, el entrenador piensa que en clubes como América, Tigres y Monterrey no tendría cabida.El mediocampista del Rebaño tuvo una actuación destacada en la derrota ante Monarcas pero no ha logrado mantener un buen nivel.