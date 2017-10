Bruno Mars participó en el concierto benéfico 'Somos una voz' que fue organizado por Marc Anthony y Jlo en favor de los afectados por los ciclones en Puerto Rico.

Mars sorprendió al público interpretando su más grande éxito Just The Way You Are pero de una forma insólita pues combinó algunas estrofas cantándolas ¡en español!

El concierto tuvo lugar en Miami y reunió artistas de talla internacional como Ricky Martin, Demi Lovato, Selena Gómez entre otros.

VIDEO: #SomosUnaVoz Ricky Martin interpreta "Pégate" con la influencia de la música Loiceña/Afroantillana. pic.twitter.com/nBy2ul3Vxa — Yarim Correa (@YarimCorrea) October 16, 2017