La desgarradora carta que escribió el hijo de Karla Luna

“Como quisiera decirte un poema pero ya te fuiste, escribí algo en estos días tristes donde la soledad se convierte en tu mejor compañía, Madre mía pasan los días y aun no puedo asimilar esta triste situación por la cual estoy pasando, dejaste un hueco muy grande que nada ni nadie llenara es algo con lo cual tendré que aprender a vivir y al igual que tu sonreír aunque por dentro sea muy diferente, conservo en mi mente miles de recuerdos, buenos y malos, me queda claro que siempre diste todo por nosotros y que a lo malo siempre le veías algo bueno que nadie mas veía, por tu manera optimista de ver la vida, por más mala que fuera la situación nunca te acobardaste ni cediste, el doctor dijo que era una manchita me intento convencer, resulta que esa manchita era cancer y ya no había mucho que hacer, la guerrera estaba herida de muerte, nunca nos dijeron cuánto tiempo le quedaba pero en pocas palabras dependíamos de un milagro o correr con suerte, ella me tranquilizó mentalmente, no hay duda que tus perspectivas ante todo eran totalmente diferentes, mientras yo me desahogaba y apretaba los dientes, tú seguías con tus rutinas de trabajo y de toda la familia al pendiente, ella se fue un día nublado y frío con ella estuvimos mis hermanas, familia y yo hasta el último momento, les puedo decir que tuve la fortuna de la cual le doy gracias a Dios por permitirme bendecirla darle el último abrazo, el último beso, la última bendición y mis últimas palabras. minutos antes de su partida me tocó estar orando tomado de su mano y junto a otro hermano, yo se que me escuchaste tu frecuencia cardiaca y presión se elevaron al cantarte salmos y hablarte de él, me tocó aceptar los planes que Dios tenía para ti no creo poder olvidar el momento en verte partir, no existen palabras para describir lo que sentí, solo se que algo en mi se desprendió y junto a ti se marcho...

No sin antes fiel a su estilo no le importo lo que los doctores le decían por qué tuviste la fuerza para salir por última vez al mar algo que jamás voy a olvidar, aquella visita a Holbox, brillando de noche en el mar al igual que las estrellas en el cielo, festejaste el cumpleaños de mi hermana Stephany festejaste el cumple de mi hermana Victoria festejaste mi cumpleaños festejaste el cumple de mi hermana Sara festejamos tu cumpleaños me queda claro que mi madre si espero a la muerte de pie y que luchaste hasta el último suspiro como todo una guerrera, sin una pizca de miedo plantándote al igual que a cualquier otra adversidad en un pasado, eso es digno de admirarse para cualquiera, esas agallas que muchas personas carecen. en lo personal antes al pensar solo en la muerte me provocaba escalofríos pero al ver tu manera de enfrentarla y al darme cuenta que después de la muerte hay vida eterna y el reencuentro contigo madre espero cumplir con mi propósito en esta tierra pronto. Mientras tanto seré tu reflejo llevaré tu esencia y tu legado conmigo para instruir a mis hermanas, familia y allegados, con el amor y la felicidad que siempre te caracterizó.



Todas las mañanas un día mas un día menos hay que vivir cada momento como si fuera el último por qué no sabemos si sobreviviremos y en este mundo todos tenemos a un ser querido que amamos idolatramos que tenemos como escudo así que cuando terminen de leer esto vayan abrazarlo y darle un beso, aprovechen cada momento cada segundo por que la vida es una parodia llena de ironía por algo las funerarias están abierta las 24 horas del día. “No se muere quien se va solo se muere quien se olvida” Pronto voy acompañarle mientras tanto voy a cumplir con la misión que tengo aquí, te amo madre, hasta luego.

Muchas gracias por tanto amor hacia mi madre por sus palabras de aliento y acompañarme en mi dolor les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga a todos

Recuerden a mi Madre como la mujer chingona que fue por qué como ellas pocas en el mundo y le doy gracias a dios por compartirme a uno de sus más bellos ángeles en vida ahora nos cuidará desde el cielo. Descansa en paz Madre.”