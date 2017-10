Es un riesgo caminar por túneles

Publicidad

Vecinos del Centro Histórico y de los aledaños al barrio de San Clemente, han tenido que aprender a vivir con las constantes fallas que se presentan sobre todo en los túneles Santa Fe y Ponciano Aguilar.Son los túneles que conectan a calle Subterránea, los que llevan varios días sin alumbrado público, por lo que peatones piden que sean atendidos para resguardar tanto la seguridad de los capitalinos, como de los turistas que visitan la ciudad este mes, por el Festival Internacional Cervantino (FIC).“Sí nos hace falta la luz, porque estos lugares se han caracterizado por ser un poco peligrosos, yo diario paso por aquí para trasladarme de mi casa al trabajo, pero a veces se me dificulta caminar, algunas veces debo prender la lámpara de mi celular para poder ver mejor”, comentó René, vecino de San Luisito.La señora Marta, visitante del Estado de México comentó: “Es una ciudad preciosa, ya he venido varias veces, pero es la primera al Festival, uno viene y quiere caminar por todos los rincones de Guanajuato, sus túneles y subterráneas son muy bonitas, aunque nos tocó ver una muy oscura y decidimos no entrar por seguridad”.La entrada y salida del túnel Santa Fe, ya fueron víctimas de las personas que no respetan la vía pública, orinadas y con olor a marihuana fueron los problemas encontrados en el primer fin de semana de haber iniciado el Festival.“Los túneles año con año parecen ser alojamiento de muchos visitantes, porque lo utilizan de baño público y hasta para dormir, además que es un peligro para las personas que diariamente caminamos por aquí, deben de estar atentos los de la Dirección de Seguridad Pública”, comentó Luis, vecino de San Javier.