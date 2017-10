Rodean ladrones museo para delinquir

Publicidad

Vecinos aledaños a la zona turística del Museo de las Momias, temen por su seguridad pues denuncian que los robos a transeúntes cada vez son mayores.Una de las víctimas, quien omitió su nombre por temor a represalias, denunció que van más de tres ocasiones en las que le han robado partes de su vehículo.Asimismo señaló que en esta zona se tienen identificados tres puntos rojos donde se reúnen los supuestos delincuentes para vigilar y posteriormente atacar a la personas que continuamente caminan por estas calles.Sin embargo, a pesar de que identifican a los supuestos ladrones, los vecinos no se atreven a denunciar por temor a que la Policía no los detenga y decidan tomar represalias.También señaló que los rondines en la zona son muy escasos, a pesar de que se encuentran cerca de una zona turística, ya que supuestamente la caseta de policías que se encuentra cerca del Museo de Momias por lo general está sola, afirmó un vecino.Recalcó que esta situación ya ha sido incontrolable, pues los supuestos ladrones ya manejan un modo de operación; razón por la que prefieren no caminar por las calles por las noches, por la oscuridad ante la falta de alumbrado, que le facilita a los presuntos delincuentes actuar con mayor rapidez para realizar los robos.Y denunció que el trayecto de la Ex Estación del Ferrocarril es una de las zonas que reportan como más inseguras.Los vecinos atribuyen este conflicto a los problemas de drogadicción que se viven en las calles.Además, agregó que al acudir con elementos de la Policía Municipal para solicitar rondines en la zona, estos no acuden y responsabilizan de ello a sus jefes de zona inmediato, pues señaló que los elementos de seguridad no pueden actuar sin una orden de un superior, mientras tanto la falta de seguridad deja vulnerables a los habitantes de las calles cercanas al Museo de Momias, así como a los visitantes que recorren estos sitio