Buscan la reelección para ‘asegurar’ cargo

Un 'as bajo la manga' representa para funcionarios públicos la carta intención para la elección consecutiva que enviaron a sus partidos políticos y al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).Con esta carta intención, los funcionarios que ya ejercieron un cargo de elección popular, pueden aspirar a repetirlo, en caso de que sus aspiraciones por otro espacio no sean aprobadas por los partidosLa elección consecutiva, o popularmente conocida como reelección, es una figura que no se aplicaba en el ámbito político desde hace 100 años y que en pleno Siglo XXI será la carta de permanencia para muchos políticos, hasta por 12 años como es el caso de los diputados locales y por 6 años para los Ayuntamientos.En Irapuato, de acuerdo a la información que publicó el IEEG, son 12 los funcionarios que enviaron sus cartas de intención para la elección consecutiva, entre ellos el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, integrantes del Ayuntamiento y diputados locales del PRI y del PAN.A nivel estatal, fueron 38 alcaldes los que presentaron su carta intención, mientras que en el Congreso Local, son 28 legisladores los que levantaron la mano para repetir su cargo.AM se dio a la tarea de entrevistar a los funcionarios de Irapuato que presentaron su carta de intención, donde los interesados revelaron que es una forma de 'salvaguardar' sus derechos constitucionales a la reelección, sin descartar participar por otro cargo en otro nivel de Gobierno.En la reforma electoral que se publicó el 10 de febrero del 2014, en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) autorizaron la figura de la elección consecutiva, luego de 100 años de suprimirse esta opción para los funcionarios.Esta reforma determinó la reelección de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como los legisladores locales, por 12 años, que representan 4 periodos de gobierno en Guanajuato, y los integrantes del Ayuntamiento, por seis años, el periodo en el que fueron elegidos y un segundo periodo.Joaquín Eduardo Del Arco Borja, titular del órgano desconcentrado de la Junta Ejecutiva Regional de Irapuato y presidente del Consejo Municipal del IEEG, explicó que esta figura debe denominarse elección consecutiva, pues la reelección era ya una opción contemplada, siempre y cuando no se repitiera de inmediato la intención del funcionario de ocupar en seguida el cargo.“En el caso de lo Local, el Gobernador no entra en la figura de la elección consecutiva (...) en el caso de los Ayuntamientos que su periodo sería por 4 años no tendrían derecho a la reelección y aquellos que fueran por 3 años, si tendrían derecho, que es el caso de Guanajuato”, detalló.Fue por esta reforma que los interesados en repetir su cargo tuvieron del 1 hasta el 7 de octubre de este año para presentar sus cartas intención, ante los partidos políticos de los que emanaron o que representaron durante las pasadas elecciones, y ante el IEEG.Dentro de esta opción, los regidores, síndicos y diputados suplentes también tenían la opción de presentar su carta intención para la elección consecutiva, mientras hayan sido electos de manera popular, por el voto, y que hayan ejercido su cargo.La decisión de si volverán a ser candidatos por el mismo cargo para el proceso electoral del 2018, finalmente recae en los partidos políticos, iniciando las campañas el próximo 3 de enero del 2018.“Ellos deberán sujetarse a las reglas internas del partido político, quienes están por aprobar los métodos internos de designación, los que contemplen los estatutos de los institutos políticos, es otra nueva condición, ahorita nada más es la manifestación de intención”, explicó el titular de la Junta Ejecutiva Regional.Del Arco Borja explicó que quienes no levantaron la mano para la elección consecutiva pueden participar para otros cargos de elección, como diputaciones locales, federales y senadurías.Luego de la recepción de las cartas intención y que los partidos definan sus métodos de elección, determinando a sus candidatos, las precampañas se inician en diciembre para los candidatos a la gubernatura y el 3 de enero para los Ayuntamientos.Los candidatos para Gobernador tendrán 60 días de precampaña, mientras que los ayuntamientos contarán con 40 días y los candidatos a diputados locales 30 días, que inician el 13 de enero.Los lineamientos para la vigilancia y el control de las actividades de quienes tienen intención de elegirse consecutivamente, se encuentran impugnados por legisladores locales y federales, así como por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en agosto de este año.Aún así, el presidente del Consejo Municipal del IEEG, Joaquín Eduardo Del Arco Borja, señaló que los candidatos deberán pedir licencia un día antes de iniciar la campaña, además de que la aplicación de estos lineamientos se puede aplicar en lo general, como es la utilización de los recursos públicos y la promoción personalizada de los candidatos, que no se puede realizar hasta que se encuentren en la campaña.“Cada caso en concreto debe estudiarse, no hay una 'receta' general, pero está muy claro lo que se puede y no se puede hacer, se hace un estudio exhaustivo, una audiencia”, explicó.Del Arco señaló que se busca realizar una campaña equitativa para lograr una elección democrática y limpia, con la finalidad de que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones electorales y en los candidatos.“Tenemos como principal elemento en esta elección, el diálogo, lo estamos construyendo, estamos platicando y somos conscientes del ambiente político, electoral y social”, finalizó.