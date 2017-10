‘Destroza’ viviendas Cuarto Cinturón Vial

Berrtha Castro García vive con el temor de que su casa se caiga, con grietas que alcanzan desde los 3 hasta los 5 metros en las paredes de las habitaciones, la sala, el patio y la fachada de su casa.

La historia de doña Bertha no es la única, al menos 6 familias más en la calle Sedesol de la colonia Bellavista, en las faldas del Cerro de Arandas, temen por sus vidas, ante las grietas que provocaron las explosiones realizadas por la empresa Arrendadora y Constructora Maya, S.A. De C.V., en la sexta etapa de la construcción del Cuarto Cinturón Vial.

Las explosiones, para poder construir la vialidad, realizadas con dinamita e incluso supervisadas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizadas en los últimos dos años, han dañado los cimientos y las paredes de las viviendas, sin que la empresa o el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, responda por ellas.

“No tengo dinero para poder demandar a la empresa, que es lo que me sugería un abogado, imagínate, esas empresas manejan millones de pesos, yo qué les voy a poder hacer, pero no quiero perder mi casa”, confesó doña Bertha.

La sexta etapa del Cuarto Cinturón, quedó a cargo de la empresa Maya y Caba, ambas irapuatenses, que ganaron la licitación que se realizó a principios de 2015, una obra de cerca de 170 millones de pesos››

Temen por un derrumbe

Eusebio Murrieta Flores, quien tiene su casa en la colonia Bellavista, permitió a am entrar a las habitaciones en su casa, que tiene 10 años de construida, y que de acuerdo a sus comentarios, nunca había presentado daños como este.



“Tuve que contratar a un albañil para que me hiciera reparaciones porque cuando fuimos a buscar a la constructora ya no estaba, fue cuando comenzaron a aparecer las grietas más grandes, tenemos miedo que se vaya a caer la casa”, comentó.

En el recorrido por el interior de la vivienda, los daños muestran incluso separación del techo con las columnas, en la zona de la cocina, además de grietas que separan una pared de otra.

“Empezaron como ranuras pequeñas, y se fueron incrementando, yo contraté el albañil porque me preocupa mi casa, pero es caro, y son pagos que no deberíamos estar haciendo nosotros, sino quienes hicieron esas explosiones, porque la casa bajó hasta 10 centímetros”, compartió.

Los habitantes afectados compartieron aque no han interpuesto demandas contra el Gobierno del Estado ni la constructora por falta de recurso económico, y que al momento de buscar a las constructoras Maya y Caba ya no pudieron tener contacto con ellos en las oficinas móviles que ubicaban en la entrada del Cuarto Cinturón, colindante al bulevar Arandas.

›› Dañan su patrimonio

Bertha Castro García llegó a vivir a la colonia Bellavista el 15 de marzo de 2015, cuando las obras comenzaban para trazar el Cuarto Cinturón a través del Cerro de Arandas, también cuando comenzaron las explosiones con dinamita por la constructora.Mientras recorre las grietas que se han formado en su sala con la mirada, doña Bertha recuerda que su hija le comentaba que con cada explosión, la casa se cimbraba, provocando algunas fisuras, que no les generaron preocupación, al principio.“Nos acababan de entregar la casa, nos la entregaron y ya nos vivimos a vivir para acá, porque no podía ya rentar, fue desde las primeras explosiones cuando comenzaron los daños, y ahora, parece que se nos va a caer la casa, tenemos miedo”, reconoció.Incluso, la puerta de la entrada de su casa ya no se pudo abrir, luego de las primeras detonaciones porque, de acuerdo a un arquitecto que visitó la vivienda, la construcción se hundió por el movimiento de la tierra.“Así nos ha pasado a muchos de los vecinos, todos comenzamos a encontrar grietas en nuestras casas, pero nosotros no tenemos dinero, los vecinos fueron a hablar con la empresa, pero nunca les hicieron caso”, lamentó.