Hoy felicidad, mañana segura decepción

A partir de la irrupción de Francisco I. Madero en el México Revolucionario con su lema “Sufragio Efectivo No Reelección”, hablar de la continuidad en un cargo de elección popular era un tema vedado. En la Constitución post revolucionaria de 1917se estableció la prohibición de la reelección para el cargo de Presidente y los Gobernadores. Sin embargo, no se especificaba prohibición alguna para Diputados y Senadores. Así, en la Reforma Constitucional de 1933, se estableció puntualmente la prohibición para todos los cargos de elección popular.En diciembre de 2013 el Congreso de la Unión aprobó la figura de la reelección en México de legisladores y miembros del Ayuntamiento incluyendo la de Alcalde y al mismo tiempo dio forma a las candidaturas ciudadanas independientes.Atendiendo a lo anterior, Guanajuato realizó las modificaciones legales pertinentes y desde las elecciones realizadas en 2015, fue presentada una formula ciudadana para encabezar el Ayuntamiento de Comonfort y la cual incluso ganó.El tema de la reelección es la primera vez que se probará en el tablero del ajedrez político. Particularmente veo muchas estrategias en este juego y no necesariamente son tan bondadosas a los intereses personales de los políticos ambiciosos. Al menos no como ellos creen que serán.Presentaron carta intención de reelección ante el IEEG 38 alcaldes de 46; 30 síndicos y 158 Regidores. En el caso de las diputaciones locales, de los 22 Distritos electorales se registraron 20 y 9 de los legisladores que llegaron al Congreso del Estado por la vía de la representación proporcional.Decía líneas arriba que el tema de la reelección puede resultar un tiro por la culata para todos aquellos políticos que quieren permanecer algunos años más en su cargo. Hoy veo muy contentos a todos los políticos que entregaron su carta de intención. Sin embargo, esas sonrisas se pueden transformar en decepción cuando vean que no ganarán la mayoría de ellos. ¿Por qué lo puedo asegurar? Pues por qué la imagen de casi todos ellos está muy desgastada; están objetados y cuestionados por una sociedad que cada vez es más difícil de engañar. Si no cumpliste con los objetivos que tú mismo le ofreciste a la sociedad –caso de la mayoría de ellos- y con todo y eso se te ocurre salir a pedir nuevamente el voto, ciertamente no veo como puedan capitalizar políticamente ello. Al contrario, el tufo de oportunistas y chupa presupuestos no se lo pueden quitar fácilmente.Además, la realidad es que la reelección le quitó un peso de encima a los partidos pues ya no tendrán más compromiso político con ellos, más que permitirles buscar la reelección. Es decir, anteriormente al terminar una administración municipal o un encargo legislativo normalmente había que abrirles espacios en el Gobierno Estatal a los funcionarios que del partido oficial se habían quedado sin hueso de un día para otro. Por ello, a partir de la reelección, los gobiernos oficialistas habrán cumplido sus compromisos al permitirles buscar su permanencia. Claro, si la logran o no, ya no resulta tan importante.Particularmente en Irapuato estamos viviendo una escalada de violencia sin precedentes. Tenemos ejecuciones de alto calado a cualquier hora del día y en cualquier lugar de nuestra ciudad. Tenemos incluso narcomantas y los cuerpos aparecen con cartulinas amenazantes. Además, nuestras autoridades están como pasmadas y no son capaces de articular un discurso que al menos convenza a los más ilusos respecto a la estrategia contra la inseguridad. Si a eso le sumamos que tenemos toda la ciudad llena de calles abiertas en las que están trabajando –incluso en muchas de ellas no hacía falta ningún trabajo de mantenimiento y mucho menos de cambio- evidenciado una pésima planeación y un tufo a corrupción incontestable. Nuestro Alcalde, más bien parece uno virtual pues desde que inició su mandato cortó cualquier vínculo con la sociedad, pues además de no hacer acto de presencia en las comunidades ni colonias, quitó el “miércoles ciudadano”, única oportunidad para poder plantearle al Alcalde las situaciones de manera directa.Hoy los irapuatenses nos sentimos desprotegidos y en orfandad respecto a temas torales y sensibles de nuestra comunidad. Lo terrible, es que nuestro alcalde se quiere reelegir y junto con él, el 1er. Síndico, 5 Regidores y además 3 diputados locales -2 de mayoría relativa y una de representación proporcional.Que desvergonzado es pedir nuevamente el voto cuando han sido parte de una administración que le ha cambiado el rostro a nuestra ciudad y se lo ha cambiado para mal. Me impresiona el tamaño son las ambiciones personales en las que sustentan sus proyectos y me impresiona también, el cinismo para sacar la cara para pedir el voto nuevamente.Estoy cierto que no van a ganar. Por primera vez en Irapuato existirán candidatos ciudadanos independientes que les pondrán el pie a los oportunistas.Por eso digo que hoy sonrisas, mañana decepción.