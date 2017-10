A Reboceros se los comen los cocodrilos

Publicidad

Reboceros de Tercera División no sabe lo que es ganar en casa y ahora Cocodrilos de Lázaro Cardenas le arrebató los tres puntos, tras vencerlo por 2 a 0 al jugarse la jornada 7 del Grupo 8 en la rama inferior.Fue en la cancha del Juan N. Lopez donde la escuadra del puerto aprovechó dos contragolpes para quedarse con la victoria ante unos 500 aficionados, que se dieron cita en las gradas.Con este resultado Lázaro Cardenas llegó a 9 puntos y dejó a Reboceros en 8.La escuadra que comanda Gustavo Calderón de esta manera ligó dos descalabros de manera consecutiva en la campaña.Pese a que en la primera parte, La Piedad creó llegadas de peligro no las concretó y de las más claras se registró un remate de cabeza de Luis Torres, al 24’ del primer tiempo al segundo poste, pero la pelota se fue desviada.Al minuto 37 de la misma primera parte, la escuadra visitante tejió una jugada por derecha, hubo cambio de juego, Rafael Hernández puso la pelota atrás para que José Vigil llegara solo para rematar el 1 por 0.Después de esa acción Reboceros siguió insistiendo por el gol del empate, pero la dupla Torres y Rodriguez no surtió efecto en la zona de los Cocodrilos. El silbatazo final de Prisila Pérez Borja mandó al receso a la visita con la ventaja mínima.En la segunda parte, el juego comenzó con la misma historia, un conjunto Rebocero insistiendo sobre el marco contrario, pero sin tener suerte en el último toque a la meta y eso lo fue desesperando.Al 65’, Francisco Rodríguez tuvo el empate en remate de cabeza que salió desviado de la meta adversaria. El pase le había llegado tras un pase de Luis Torres a segundo poste, pero su compañero no remató de manera adecuada.Luego Cocodrilos logró el segundo gol por conducto de Alexis Casas al 67’ de tiempo corrido en contragolpe que dejó parada a la zaga rebocera, dejando en claro que hacen falta elementos con mayor experiencia en esa zona.De esta manera vino el silbatazo final en una serie de conatos de bronca que no llegó a mayores.