'Chavo' Díaz supera a Matosas

Publicidad

En poco tiempo, Gustavo Díaz le cambió la cara a León y, de paso, sumó cinco triunfos consecutivos en un torneo de Liga MX, cifra que desde que se ascendió a Primera División, no había logrado ningún timonel verdiblanco.Querétaro, Pachuca, América, Lobos BUAP y Tigres, este último apenas el fin de semana, han caído a manos del equipo que dirige el “Chavo” en este Apertura 2017 y el cual, luego de cinco victorias, escaló al tercer sitio de la tabla general.Ni siquiera Gustavo Matosas, autor de páginas doradas en la historia de la institución, alcanzó lo logrado ahora por Díaz, pues los empates siempre se atravesaron en su camino.Cuatro triunfos, esa fue la mayor racha ganadora conseguida por Matosas, ésta en el Apertura 2014 y un tope que tampoco alcanzaron a cruzar Juan Antonio Pizzi, Luis Fernando Tena ni Javier Torrente.Si bien el argentino, cesado en la jornada 7 de la presente campaña, ligó 11 partidos consecutivos sin perder en su primer torneo en México (tomando en cuenta torneo regular y Liguilla), cuatro de ellos finalizaron en empate.Así, la mayor racha de Torrente, hablando exclusivamente de triunfos, fueron cuatro en el Clausura 2017: Tigres, Veracruz, Morelia y Puebla, mismos que desafortunadamente, no le alcanzaron para lograr la clasificación a la Liguilla en aquella ocasión.Juan Antonio Pizzi no tuvo mejor suerte en este tipo de rachas, pues se quedó sólo con cuatro triunfos consecutivos en el Apertura 2015 al vencer a Tigres, Morelia, Chivas y Toluca.Ahora, Díaz avanza con una interesante seguidilla, pues luego de cinco partidos jugados, La Fiera suma el 100 por ciento de los puntos disputados y los cuales lo colocan a sólo cinco unidades del líder (Monterrey/27 puntos) y a una del segundo lugar (América/23 puntos).Además de la racha, es importante destacar que después del partido ante Tigres, León suma 180 minutos sin recibir gol, una situación que al menos en su caso, no se había presentado en lo que va del torneo.*Partidos que rompieron la racha de victoriasJ12 Querétaro 1-2 LeónJ13 León 2-1 ChivasJ14 Toluca 2-3 LeónJ15 León 4-0 AtlasJ16 León 0-0 Puebla*Racha de victorias en fila: 4J4 León 2-1 TigresJ5 Morelia 3-4 LeónJ6 León 1-0 ChivasJ7 Toluca 1-3 LeónJ8 Jaguares 6-2 León*Racha de victorias en fila: 4J1 León 2-0 SantosJ2 Veracruz 1-3 LeónJ3 León 3-2 Cruz AzulJ4 Tigres 3-1 León*Racha de victorias en fila: 3J12 León 3-2 TigresJ13 Veracruz 2-3 LeónJ14 León 3-1 MoreliaJ15 Puebla 2-2 León*Racha de victorias en fila: 3J12 Tigres 0-1 LeónJ13 León 4-0 VeracruzJ14 Morelia 1-2 LeónJ15 León 1-0 PueblaJ16 Chivas 1-1 León*Racha de victorias en fila: 4J8 Querétaro 1-2 LeónJ9 León 3-1 PachucaJ11 León 2-1 AméricaJ12 Lobos 0-3 LeónJ13 León 1-0 TigresRacha de victorias en fila: 5 al momento.