Elías se molestó con la afición

Publicidad

"Un sector de la afición me recriminó un poco por las que había fallado, y sí me dio algo de coraje, por eso el festejo", aseguró.

"Tengo que seguir buscando la oportunidad en Selección, no puedo bajar los brazos, tengo que mantenerme en ese nivel porque así las oportunidades llegan. En mi carrera nadie me ha regalado nada, todo me lo he ganado y me quedo con esa satisfacción. Trato de seguir buscando mi oportunidad en el Tri", finalizó.

fue el mejor jugador del partido ante Tigres, aunque él meciona que hubo un momento en el que no quería saber nada del balón."Contra Tigres me daba coraje porque tuve las oportunidades más claras y no podía creer que las estuviera fallando, llegó un momento que no quería ni tocar la pelota, pero luego se dio una jugada inesperada y me enfoqué en esa oportunidad para conseguir el gol y no en las que había fallado", dijo.El 'Patrullero' anotó el gol del triunfo, y durante su festejo, retó a un sector de la afición. Él mencionó el motivo.Elías tuvo una semana complicada, ya que fue llamado a la Selección Nacional pero lamentablemente no jugó, pero eso no le quita el ánimo de seguir intentándolo.