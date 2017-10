Unen talentos y reviven época

Publicidad

La música une vidas y esa noche el 90’s Pop Tour hizo algo más que provocar el baile en miles de almas noventeras.Tres generaciones se reunieron para celebrar la vida, cantar a todo pulmón y revivir una de sus etapas más felices.Después de las 9 de la noche, tras la rechifla y desesperación de los fanáticos, el escenario en forma de cubo se iluminó, la experiencia en 360 llevó a una mejor experiencia de los 6 mil 494 (dato de Fiscalización).La energía se desfogó cuando aparecieron Aleks Syntek, Litzy, JNS, OV7, The Sacados, Ernesto D’Alessio, Fey, Irán Castillo, Pablito Ruiz y Caló con “Ritmo de la noche”.Caló arrancó con “No puedo más”, una de las canciones más importantes de la carrera de la agrupación, liderada por Claudio Yarto quienes rompieron ausencia en la ciudad. Después le siguieron JNS, The Sacados, Pablito Ruiz con “Ella me ha besado”, enseguida, los fans que tenían pósters de este artista detrás de su puerta, revivieron aquella época.Litzy, Irán Castillo, OV7, ofrecieron el ‘Set list de los 90’ producido por Bobo Producciones, encabezada por Ari Borovoy integrante de OV7 y quien decidió incluir a León, en su gira de concierto, que hasta el momento acumulan las 15 presentaciones.Las transmisiones en vivo, canciones dedicadas en whatsapp, inundaron las redes y era imposible comunicarse con alguien.La emoción fue tal, que la vergüenza quedó de lado y comenzaron los bailes y coreografías aprendidas en la escuela.“¡León!, muchas gracias por venir, ¿están listos para bailar?”, saludaron las cantantes de JNS, antes conocidas como Jeans.The Sacados con Litzy cantó “Pensando en esa chica”, JNS con “Entre azul y buenas noches”, y Syntek con “El Camino”, encendieron la noche, sin dejar el “Formas de amor”.Para ese momento, la gente estaba totalmente entregegada al show, y Aleks invitó a seguir con esa vibra: “¡Quiero ver cómo León grita, y seguimos con la fiesta por favor!”.Fey con “Azúcar Amargo”, mostró aquel atuendo que causó sensación en su época: pantalón a cuadros, pañoleta en la muñeca y chamarra azul, el chip del recuerdo se encendió y dos que tres chicas gritaron: ¡Tengo un pantalón igualito!”.“Tú necesitas”, “Capitán”, “Dime que me amas”, “Quisiera ser mayor”, “Me enamoro de ti”, “El Cubo”, “De noche en la ciudad”, cada una interpretada a dueto ya sea con Litzy, Caló, The Sacados.Las tres horas de duración fueron insuficientes para cantar a ritmo del pop.Después de la media noche, comenzaron las rolas más importantes de cada una de las bandas: Caló con “Ponte Atento”, Syntek con “Sexo, Pudor y Lágrimas”, Fey con “Media Naranja”, “Popocatépetl”, “Muévelo”, JNS “Pepe”, OV7 con “Shabadaba”, “Te quiero tanto, tanto”, “Vuela más alto”, The Sacados con “Bikini a lunares amarillos”, Irán Castillo con “Yo por él”, y como invitados El Círculo con “ Sube que baja”.Casi al final, todos salieron para agradecer al público, tomar la selfie y celebrar que León estuviera entre el tour.“¡León, no podían faltar a este tour, para agradecerles el habernos acompañado en la carrear de OV7 por más de 28 años, gracias por estar aquí”, dijo Mariana de OV7.Llegó el momento de despedirse y dejar el escenario, algunos famosos invitaron a adquirir sus nuevos discos. Los fans además compraron mercancía oficial de la gira.-Más de 3 horas de concierto-50 canciones-Decenas de cambio de vestuario-El maquillista leonés César Augusto Guerrero, fue el encargado de arreglar a parte del talento-Después de cancelar en dos ocasiones sus presentaciones, Feypisó escenario leonés-El esposo de Erika Zaba de OV7 (Francisco Oliveros), la acompañó a su show y celebró su onomástico en la ciudad-Uno de los integrantes de The Caló, celebró su cumpleaños-Mariana Ochoa subió a su hija Valentina al escenario-El más piropeado fue Ari Borovoy, a quien las fans lanzaron todo tipo de propuestas