Defiende Ling labor de Daniel Campos

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, aseguró que el aún director de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango, hizo un gran trabajo durante su gestión y que no se va por la puerta de atrás.“Está entregando buenos resultados, el hecho está acreditado en los reportes que se realizan ante los órganos de la Presidencia, tienen que hacer una evaluación y la hicieron, para efecto del segundo informe de don Héctor López Santillana”, señaló.Destacó, entre otras cosas, que dentro del eje de inclusión al desarrollo, en el rubro de vivienda, el número de personas atendidas fueron 80 mil 804 a través de mil 156 actividades; en el programa de mejora de vivienda, se llevaron a cabo 13 mil 978 acciones, entre las que están mejoras de fachadas.Pero, sobre todo, resaltó los 574 comités de colonos integrados y funcionando.“La salida de Daniel obedece a otro tipo de consideraciones, pero no porque no haya dado resultados. Respetamos las razones que haya tenido en lo personal el director para poder presentar su renuncia, como también las razones que hayan tenido para aceptársela, desde nuestro punto de vista no es un funcionario que salga por la puerta de atrás, sino que dio resultados”, señaló Ling.“Esperemos que quien venga a ocupar el cargo, también esta en el ambito de las decisiones de la administración municipal, pueda continuar con acierto y eficacia, como lo hizo Daniel”, añadió.Descartó que el funcionario haya dejado su cargo por temor a las presiones o críticas que se dieron, particularmente por regidores de oposición.“Espero que no sea motivo de una inestabilidad (dentro de la Administración Municipal), yo creo que en parte, cuando se acepta una renuncia con una fecha posterior, se genera una temporada de transición, lo cual es bueno, para evitar que vaya a haber algún sobresalto”, opinó.Respecto a que el alcalde López Santillana haya dicho en sesión de Ayuntamiento que se fue por aspiraciones partidistas, Ling Altamirano dijo que simplemente se trató de una “plática informal”.“Si tuvo la confianza de decírselo, el Alcalde tuvo la confianza de decírnoslo”, indicó.Finalmente, dijo que no cree que pronto se dé otra salida dentro de la Administración aunque haya áreas de oportunidad, como en el área de seguridad, por ejemplo.“Lo ha dicho el propio Alcalde, si dependiera de una sola persona el tema de la inseguridad, cambiando esa persona, se soluciona el problema, pero no siendo esa la realidad ni el diagnóstico, sino un asunto muy complejo como se ha venido expresando. Lejos de retirar al Secretario de Seguridad, fue ratificado”, concluyó.