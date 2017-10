Don Roberto Plasencia, el creador

Publicidad

El agradecimiento es una de las actitudes más necesarias en los humanos cuando el testimonio de vida de uno de ellos se nos desprende, adelantando el ciclo final y reconociendo nuestra fragilidad frente a la enfermedad. Don Roberto Plasencia, el que veía donde los demás no podían hacerlo, cierra ese ciclo completamente vital para formar parte de la historia de León.Con la partida del líder de Flexi, se extingue la segunda generación de empresarios leoneses que crearon empresas líderes; ahora al frente están –como su hijo Roberto-, la tercera generación liderando las empresas leonesas de transporte, calzado, piel y plásticos.Proveniente su familia de Jalisco, quienes trajeron ese espíritu emprendedor al buscar mejor porvenir en León, los Plasencia tuvieron en su papá, Don Roberto Plasencia Gutiérrez, al fundador primero de calzado César y después de Duende y después de Flexi y quien puso esa primera energía para producir miles de zapatos y de empleos. Esa primera generación con pocos estudios universitarios pero plenos de ímpetus emprendedores, crearon las empresas que generan riqueza en la cadena cuero-calzado.Enorme acierto tuvo Don Roberto al concebir que el tránsito de calzado infantil al calzado de comodidad, abriría horizontes y mercados para ser la empresa líder de calzado en México, en una empresa que cumplió recientemente 50 años como marca y 80 como empresa. El modelo de negocios que concibió al especializarse en la comodidad hasta ser la más importante empresa leonesa en el área de calzado y referente de diseño, manufactura y comercialización.Visualizó que los modelos de negocio del calzado cambiaban paulatinamente ya en este siglo y por ello es que decidió abrir líneas de producción en el norte del estado implementando sistemas de calidad y líneas de producción esbeltas. Articulado con sus hermanos en áreas de suelas y de piel (fueron 11 hermanos), hizo una sinergia empresarial para integrar horizontalmente su ecosistema de producción.Formado con los jesuitas, Don Roberto mostró siempre el desprendimiento enorme en su liderazgo empresarial. Pocos tienen esa generosidad para asegurar que su riqueza se distribuyera primero entre los trabajadores, donde creó áreas de relaciones industriales con directivos sensibles a la gente y hacia afuera, en el apoyo a instituciones sociales que le presentaban proyectos de ayuda a los más necesitados.Fueron siempre sus ideas sobre comercialización, manufactura y administración de personal, las que me sorprendieron de Don Roberto, como la apertura en su querida Universidad Iberoamericana con la apertura de la Licenciatura en Relaciones Industriales. Doy testimonio de su generoso desprendimiento a múltiples obras culturales, de ayuda a la infancia, de rescate del patrimonio arquitectónico, de mejora del gobierno, de sostenimiento de congregaciones religiosas, de formación de coros, siempre teniendo una enorme confianza en que su dinero se multiplicaba al hacer el bien. Difícil de plantear él una posición política, por su testimonio, muchos lo ubicábamos como un hombre servicial, filantrópico, que entendía que hacer política es simplemente la actitud de servir a los demás.Hace poco recibí una carta de Don Roberto sobre una charla reciente que tuvimos en cuanto al futuro del calzado y de la biomecánica. Mi opinión era que Flexi sería pronto un centro de soluciones en comodidad, en ergonomía, en ortopedia, en biomecánica además de vender calzado. Siempre optimista en el porvenir de la industria, alcanzaba a ver que nuestra industria sobreviviría siendo competitiva con innovaciones y posicionando marcas en un mercado altamente competitivo.Pocas personas pueden tener en su vida el apoyo de todos los sectores sociales como cuando Don Roberto recibe en el periodo 1977 a 1979 la responsabilidad de administrar la ciudad en tiempos en que era necesario que una Junta Cívica estuviera al frente del municipio y las dos principales fuerzas políticas pugnaban por el poder. Doy testimonio de que Don Roberto no aceptaba reconocimientos públicos y agradecimientos por la labor realizada. Pero necesito hacerlo como en vida lo practiqué: darle cuenta de las historias de cientos de chiquillos de Las Joyas que con su generoso donativo lograron cambiar su destino.En los últimos 40 años Don Roberto nos acompañó y animó a muchos innovadores en Consejos empresariales, sociales y culturales, con la sencillez de escuchar y de pedir puntos de vista incluso diferentes, dando seguridad y compañía. Hacía siempre equipo para concebir y hacer realidad mucho de lo bueno que tiene el León moderno. Necesitamos más Robertos Plasencia que concilien lo distinto; que generen riqueza talentosamente para después compartirla creando oportunidades; necesitamos más leoneses generosos en los Consejos empresariales, nos harán falta más creadores de trabajo y obras buenas que nos inspiren a seguir creando riqueza, no para acumularla, sino para compartirla. Gracias a nombre de tantos por haber compartido esta vida con Don Roberto, el creador.