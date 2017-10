Forjan empresa líder

Publicidad

Todo comenzó en 1935, con tan solo 6 colaboradores, en un pequeño taller de calzado adaptado en el hogar de la familia Plasencia, en León.Nacido en Atotonilco, don Roberto Plasencia Gutiérrez comenzó en el mundo del zapato desde los 13 años.Cuando su familia llegó a León en 1920, luego de vivir en Arandas, se encontró, según señala, un libro editado en 2008 por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.En la calle República, en aquel 1935, surgió Calzado César, más tarde llamado Duende y desde 1965, Flexi.Pero transformarla en la empresa zapatera más importante del país no fue sencillo, e incluso en dos ocasiones don Roberto Plasencia Gutiérrez tuvo que cerrar el taller.Mientras tanto, el gen de los negocios transitó desde muy temprano por las venas de Roberto Plasencia Saldaña, nacido el 24 de febrero de 1940.En una entrevista con Carlos Gutiérrez Bracho para Tec Review del ITESM, que lo buscó en su calidad de ex alumno, contó que desde los 13 años, durante la temporada de vacaciones, les llegó a vender dulces y tortas a los trabajadores de la compañía de la familia., aseguró el empresario.Su interés por aprender sobre la fabricación de calzado, que en aquel tiempo era todavía completamente artesanal, lo llevó a que su padre le recomendara comenzar a conocer el negocio desde adentro.Así, don Roberto hijo se incorporó a Calzado Duende en 1963, como después lo harían también sus hermanos Jorge, Mario, Luis y Miguel.La compañía tenía entonces 120 empleados... 20 años después serían 10 veces más.En busca de experiencia, Roberto Plasencia Saldaña transitó su primera ruta en busca de clientes por la zona del Pacífico en México, sus muestrarios, gavetas, actitud y ganas de aprender fue lo que llevó a aquella travesía pionera en pos de compradores.La historia de Flexi comenzó en 1965 y se deriva del convecimiento de buscar un nombre que permitiera al cliente identificar que el calzado que producían era cómodo y flexible al caminar.Duende quedaría en la historia al comenzar a producir zapato para caballero. Cinco años más tarde llegó la buena noticia de su primera exportación a Estados Unidos.“Como parte de una estrategia más ambiciosa -señala el libro de la Ciceg- Flexi dio origen a nuevas empresas proveedoras asociadas- como fábricas de suelas y una curtiduría”.Las innovaciones promovidas durante la gestión de Don Roberto Plasencia Saldaña fueron numerosas.Grupo Flexi fue la primera fábrica de calzado en México que empleó la tecnología de inyección de poliuretano directemente al corte, al cual se denominóFlexi está en todos lados y eso no es exageración en México. En cada ciudad que se vsita es común ver en su plaza principal o en alguno de sus centros comerciales calzado de la firma, ya sea por medio de sus tiendas propias o en las zapaterías multimarca.En el exterior la compañía, que genera empleo para más de 6 mil personas tiene -de acuerdo a su portal- unidades de venta al detalle en Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.Flexi es una de las pocas marcas de calzado que en parte de sus procesos hace uso de robots y cuenta con una evaluación de calidad propia (Certificación Flexi), que debe de cumplir un proveedor para ser parte de su cadena de valor.Aquel pequeño taller creado en 1935 se ha convertido, 80 años más tarde, en la empresa de calzado más importante del país y queda como uno de los legados principales de don Roberto Plasencia Saldaña.Flexi no es solo una de las firmas que más venden, sino también una de las mejor posicionadas como marca, algo que pocos fabricantes de calzado han logrado.En el más reciente estudio de calzado elaborado por Prospecta de la Ciceg, Flexi aparece al mismo nivel que firmas mundiales como Nike, Adidas y Converse.En información compartida en julio, para 9 mil 430 personas entrevistadas en 15 ciudades de México las marcas más recordadas son Nike (21.64%), seguida de las empresas leonesas Flexi (14.23%) y Andrea (8.30%).Adidas (6.55%) y Converse (3.85%) completan el grupo de las cinco compañías con mayor recordatorio entre los consumidores.Los campeones en ventas son exactamente los mismos cambiando el porcentaje, el de Nike es de 11.95%, Flexi con 10.10%, Andrea 4.74%, Adidas con 4.32% y Converse con 3.94%.En el estudio realizado de forma bianual se evalúana 36 líneas de calzado, desde infantil hasta para adulto.En el segmento de calzado escolar existe un dominio de marcas de León en la comercialización, siendo Flexi con 8.89% la de mayores ventas, seguida por Coqueta 5.98%, Chabelo 5.33%, Blasito 4.63% y Andrea 2.89%.Para conocer el impacto empresarial que don Roberto Plasencia Saldaña logró en el sector calzado al dirigir Flexi, se pueden tomar dos referencias.La compañía se encuentra dentro de las 50 marcas de moda más buscadas por los mexicanos en Google.De igual forma, Flexi ha logrado tener presencia en todo el territorio nacional y fuera de México.Guanajuato figura en 779 puntos de venta a nivel nacional, y entre las fábricas de mayor arraigo en León, Flexi abarca el 44% del posicionamiento en el país.En cuanto a la distribución, Flexi encabeza la lista en la república mexicana con 350 tiendas.Además, rebasa fronteras con establecimientos en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Chile, Canadá y Estados Unidos.Santa Fe, Galerías, Andares, Antea son algunos de los centros comerciales ubicados en las principales ciudades de la república, que cuentan también con los establecimientos de Flexi.Los puntos de venta de mayor presencia en la república para el calzado leonés son el Distrito Federal con 104 tiendas, Estado de México con 88 tiendas y Jalisco con 63 zapaterías en total.