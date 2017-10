Peligran retornos en bulevar Aeropuerto

Publicidad

"No era un experimento, se hicieron unas pruebas solamente, estamos revisando los resultados y en base a eso se definirá", manifestó.

El director de Tránsito Municipal, Ricardo López, informó esta mañana que aún no definen si quitarán definitivamente los retornos del bulevar Aeropuerto , se podría decidir en próximos días.En este mismo sentido López señaló que el Eje Metropolitano aún no es una opción viable para bajar la carga vehicular del bulevar Aeropuerto, ya que además de que no está terminado, es lento el tráfico del tramo entre el bulevar La Luz a Duarte.