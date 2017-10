Un empresario al frente de León

Publicidad

Con el antecedente de la elección en 1964 de Luis Manuel Aranda Torres como el primer diputado federal panista de mayoría, en una época en que los triunfos opositores eran impensables, durante 1976 Léon vivió una cerrada competencia política.Amador Rodríguez Leyaristi, por el PRI, y el doctor Juan Manuel López Sanabria, por el PAN, disputaron la Presidencia municipal.Pese a todos los indicios de que el triunfo había sido para el candidato panista, el gobernador Luis H. Ducoing optó por no reconocerlo y la junta electoral local dio el triunfo al partido tricolor.Según el cómputo emitido, Rodríguez Leyaristi, quien había sido secretario de Ducoing, obtuvo 46,603 votos y el candidato panista, 34,995.Ante los reclamos de los leoneses, que se volvieron a movilizar contra la imposición, el Congreso del Estado optó por desconocer el proceso electoral y se nombró para gobernar el municipio de 1977 a 1979 a una Junta de Administración Civil.La idea fue integrar un grupo formado por ciudadanos representativos de distintos sectores de la población, que gobernara sin banderas y propiciara que los enconos pudieran superarse.Por su prestigio entre la comunidad, ante el delicado momento que vivía León, fue nombrado como Presidente de la junta el empresario Roberto Plasencia Saldaña.Pese a las difíciles condiciones en que llegó a dirigir al destino de los leoneses, la gestión de Plasencia Saldaña y aquel grupo transformó a la ciudad.Una de las fórmulas que permitió tantos logros fue involucrar a empresarios de la ciudad en los proyectos y hacerlos responsables de los mismos.Una relación de lo que se consiguió en aquel trienio y la importancia que mantiene actualmente permiten calibrar los alcances de la gestión.El 23 de mayo de 1978, se inició la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones. Fue una acción que los industriales calificaron como la obra que anhelaban desde hace mucho tiempo, “reflejo de la unión de las Cámaras de Calzado de la República”, según declaró aquel día Jesús Vázquez García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado.Dos meses después, en julio, comenzó la remodelación de la prolongación del bulevar Adolfo López Mateos, que iría del Instituto Lux, donde está actualmente el Forum Cultural, hasta la Deportiva del Estado.El proyecto comprendió la construcción de 8 carriles, un camellón central, una glorieta, tres puentes para peatones, áreas jardinadas y laterales para el servicio de los peatones y alumbrado.Aquel mismo mes, fue colocada la primera piedra de la sede del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en León, gracias a la generosidad de don don Alejandro Arena García, quien donó 14 hectáreas de terreno, así como el respaldo de varios empresarios, entre ellos el propio Plasencia Saldaña.En septiembre de 1978, comenzó entre reclamos de muchos la creación de la Zona Peatonal, que cerraría el Centro Histórico al tránsito de vehículos.Hubo caos vial por el cambio de circulación en avenidas céntricas en León.Las modificaciones de sentido comenzaron a operar en las calles 20 de Enero, Hidalgo y Miguel Alemán.Se giraron instrucciones a los agentes de Tránsito para que no levantaran infracciones a quienes por la costumbre, no atendieran a los nuevos señalamientos.El 20 de enero de 1979, como regalo a la ciudad por su 403 aniversario, el gobernador Luis H. Ducoing y el presidente de la Junta de Administración Civil, Roberto Plasencia Saldaña, inauguraron la zona peatonal de la ciudad.El espacio, que comprende el primer cuadro, tiene un área de 13 mil metros cuadrados.La obra representó una inversión de 17 millones de pesos de los cuales 12 millones fueron aportados por los propietarios de las fincas y el resto por las autoridades estatales y la junta civil.En abril, con la asistencia del presidente de la República, José López Portillo, los leoneses reinauguraron el Teatro Manuel Doblado, un símbolo de la ciudad.Todavía en julio de aquel año, se instaló el Centro de Investigaciones en Óptica.También durante la gestión de don Roberto se expandieron las alternativas de comunicación en la ciudad, con la apertura del bulevar Insurgentes y el arranque del Libramiento Norte (ahora bulevar Morelos), que surgió entre tierras de labranza.En las elecciones de diciembre de 1979, el entonces candidato priísta, Harold Gabriel, derrotó con un margen estrecho al panista José de Jesús Ojeda Sánchez (31 mil votos a 20 mil), lo que provocó la aparición del primer Ayuntamiento realmente plural con 3 regidores del PAN, 2 del PPS y uno del PARM, además de los del PRI.Así, con un proceso electoral que nadie cuestionó y la ciudad trasformada, terminó la fructífera gestión de la Junta.Con la idea de integrar un equipo de gobierno en que estuvieran representados todos los grupos sociales de León, se formó la Junta de Administración Civil. Estos eran sus integrantes: arriba, Fernando Arena Torres Landa, Alfonso Sánchez López, Jesús Martínez Herrera, Pedro Valdiva Martínez, Javier Pérez Hernández, Enrique Aranda Flores, Benjamín Jacobo Rodríguez y Francisco Celaya Celaya. Sentados: Pascual Hernández Alcalá, Felipe Pablo Martínez, Luis Ibarrola Cortés, Rosendo García Padilla, Roberto Plasencia Saldaña, Andrés Sojo Anaya, Javier Orozco López, Alberto Aranda González y Santiago Hernández Ornelas. Salvador Oñate Ascencio, quien no aparece en la imagen, formaba también parte de la junta de administración.