Corredor Industrial

Para Alfredo Arzola, presidente del Claugto, las armadoras de autos están cuidando la información respecto al TLCAN desde sus corporativos, evitando que exista cruce de información que genere una mayor especulación de la ya existente.Apuntó que no es un buen momento de dar declaraciones y las armadoras están siendo muy mesuradas en eso.Añadió que en la actualidad se visualiza a México como una fortaleza en América del Norte, destacando su competitividad global y una gran fortaleza del mercado interno de Estados Unidos y Canadá.Considera que si a México le ponen condicionantes, se empezarán a ver otras variantes en el mercado interno: ¿cómo se va a frenar el consumo? y ¿cómo va a afectar la canasta básica?, entre otras, que lo mejor será que exista una revaloración del TLCAN.Arzola dejó en claro que no debe existir duda de que México representa una gran fortaleza para Estados Unidos y Canadá en el mercado interno de cada uno de ellos.Detalló que en todo el mercado del TLCAN se empiezan a postergar y a lo mejor los proyectos disminuyen en este momento hasta que se aclare la parte política.Para él, esto tiene doble arista, pues puede que se disminuya. Pero cuando se destrabe esto, vendrá con mayor fuerza lo que se detuvo, visualiza.Recomendó que es momento de voltear a ver a los asociados como Brasil, Japón, Europa, que al ver esta situación pueden apostar por México.Apuntó que el riesgo es alto, pero México está en el mejor momento económico y político, y esto lo revaloriza en el TLCAN, al interior del país debe quedar claro que se dejó de ser el socio pequeño y hoy se tiene mayor relevancia.CECyTE Guanajuato firmó un convenio de Cooperación con Volkswagen Group Academy México.La alianza permitirá que los estudiantes desarrollen de forma simultánea sus conocimientos y habilidades en el sector productivo y al mismo tiempo adquieran experiencia profesional,La directora del CECyTE Guanajuato, Virginia Aguilera Santoyo, y el gerente de Desarrollo y Capacitación, Técnicos y Rutas de Carrera, Sr. Thomas Hertwig, fueron los encargados de poner su rúbrica para cerrar el acuerdo.En la firma realizada en el Plantel León San Juan Bosco del CECyTE se acordó que la empresa seleccionará a los alumnos “educando-aprendiz” y los ubicará en los puestos de aprendizaje, de acuerdo con el perfil de su carrera.Whirlpool México que integra su planta ubicada en Celaya está en el TOP 5 por Working Mother The Best Compañies 2017.La trasnacional reporta que de 2014 a la actualidad hubo un incremento del 16% en su plantilla femenina.Maternidad extendida, horarios flexibles, política de paternidad, convenios con guarderías y Family day son parte de las opciones que en la firma de línea blanca han implementado para sus colaboradoras y colaboradores como es en el caso de política de paternidad y Family day para ambos.Whirlpool México destaca por ser un 26% de las posiciones gerenciales ocupadas por mujeres.Y no podemos terminar la columna sin dedicar un espacio al empresario Roberto Plasencia Saldaña.Sin duda un ejemplo como fabricante de calzado y como impulsor de obras para el desarrollo empresarial y social de León.Si algo nos llama la atención es que Flexi no solamente es una de las cinco marcas con mejores ventas de zapato en México, sino también una de las de mayor posicionamiento de marca. Tiene entre los consumidores al mismo nivel que líderes mundiales como Nike y Adidas, y no lo decimos nosotros, lo mencionan estudios de calzado elaborados, por ejemplo, por Prospecta, de la Ciceg.Su estrategia de publicidad y mercadotecnia es de las mejores con presencia igual en revistas empresariales, que en sociales y moda.Su zapato está presente desde grandes tiendas departamentales, en multimarcas, catálogo y claro, en sus más de 250 unidades propias presentes de norte a sur en México, pero también en Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.En su interior colaboran más de seis mil personas entre operativos y administrativos, y es una de las pocas fábricas de calzado que tienen una certificación de calidad propia para sus proveedores y en algunos de sus procesos mezclan la parte artesanal con tecnología de punta con el uso de robots.