ENCERRONA AZUL

La Comisión Permanente del PAN Estatal, 34 consejeros de todo el estado, están convocados hoy por la tarde para acordar el método con el que elegirán a sus candidatos al Senado, diputaciones y alcaldías.No hay mayores sorpresas, en sintonía con la elección del candidato a Gobernador se dejará vía libre para que todo sea dedazo, llamado designación; las sabrosas contiendas internas son cosa del pasado.Y es que el rompecabezas de reelección y paridad no da para abrirse a procesos internos. Pero el líder Humberto Andrade sabe que tienen que ser cuidadosos para que las designaciones tengan reglas claras.Ya pasaron dos meses y medio de que le dieron las gracias al panista Rolando Alcántar, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno Estatal, por andar ocupado en ser operador del delfín Diego Sinhué Rodríguez. Antes que a él, le habían pedido su renuncia en ese cargo a otro panista, Jorge Espadas, porque no les gustó su cercanía con el rival, el senador Fernando Torres.Pues es hora que no se deciden a nombrar al Subsecretario. Al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, le urge descargar ese trabajo de vinculación con partidos, ayuntamientos, organizaciones civiles, en un funcionario de su entera confianza, porque al final es chamba extra que se le acumula o vacíos que luego terminan por ocuparse desde áreas como la Secretaría Particular del Gobernador.Se dice que en estos días habrá “humo blanco” con el nombre que deberá palomear el Gobernador. En la baraja hay tres panistas y llevan ventaja el exalcalde de Salamanca y actual rector del Instituto Tecnológico del Sur de Guanajuato, Toño Ramírez; y el plurifuncional exdiputado local, exsubsecretario de Desarrollo Social y hoy subsecretario de Desarrollo Agroalimentario, Martín López.Otro nombre es del exdiputado local salmantino Galo Carrillo, pero es más complicado que se arriesguen a moverlo de la director general de Defensoría Pública. No hay margen para que se equivoquen, pues el proceso electoral ya inició y ocupan alguien que sí trabaje en serio.El presidente del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, Eduardo Sojo, y su director Enrique Ayala, con el apoyo del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), traen a todo el equipo del Iplaneg con las baterías puestas para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 2040.El Plan Gto. 2040 es una obligación marcada en la Ley de Planeación de Guanajuato, que dice que la visión de largo plazo del Estado -a 25 años- debe ser actualizada al quinto año de la administración. Pero un especialista como el expresidente del INEGI, Lalo Sojo, se juega el prestigio; el nuevo documento deberá proponer un proyecto que sí marque el rumbo para el estado y no sólo tratar de cumplir un requisito.Así que, además de que el Plan tenga un diagnóstico, objetivos, estrategias y acciones, esta vez se incorporan escenarios de a dónde vamos si cumplimos o no las metas; además de plasmar los proyectos de gran visión y construir un tablero de control para el seguimiento de cada uno de los indicadores.En el Iplaneg le llaman el Observatorio del Desarrollo de Guanajuato, que sería una plataforma informática para que autoridades y ciudadanos evalúen si se cumplen las metas del Plan. Además de conformar un grupo de seguimiento con ciudadanos de diferentes ámbitos que vigilen y recomienden.Por el momento la chamba está concentrada en las mesas de trabajo en los 37 temas estratégicos. Por ejemplo hace unos días se realizó la mesa del tema “Vivienda” donde se priorizaron proyectos, entre esos el de diseñar una estrategia fiscal que estimule la producción de vivienda a costos razonables y un modelo de desarrollo urbano que equilibre la oferta con los servicios, el transporte y el empleo.La mesa de Vivienda la coordinó Adrián Peña, director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, y participaron el director del Imuvi León, Amador Rodríguez; el delegado de Sedatu, Javier Contreras; el procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, Juan Pablo Luna; David Luján, del Clúster de Vivienda; Mario Medrano, de la Canadevi; sector académico, y varios más.El aguerrido grupo de activistas migrantes que está pidiendo a los partidos políticos espacios en el Congreso local y federal, ya le envió una carta al Iplaneg para solicitar que sus mesas de trabajo para el Plan 2040 se extiendan hasta los Estados Unidos, pues sólo allá escucharán la realidad de los paisanos.El leonés Omar Silva insistió en la necesidad de una “Secretaría de Asuntos Migratorios e Internacionales que genere los puentes diversos y estratégicos que hasta hoy no se han formado con USA”. Y en el mismo escrito piden que Iplaneg trabaje directamente con las organizaciones migrantes.El regidor del PAN (antes de Encuentro Social), Jorge Cabrera, aprovechó que la Administración Municipal cumplió el pasado 10 de octubre dos años, para hacer un llamado a todo el Ayuntamiento. En la pasada sesión les recordó, por si alguien andaba distraído, que todavía les queda un año de trabajo.Y es que con eso de que el proceso electoral ya inició muchos traen la cabeza en otro lado. Es legítimo que aspiren a otro cargo, el mismo Cabrera González hace su luchita por ser considerado en las candidaturas a diputaciones o en permanecer otros tres años como regidor. Pero esa motivación no debería distraerlos del encargo por el que les pagan muy bien: servir a León.Jorge recordó la lamentable máxima de “que es un año electoral, un año perdido entre calificaciones y descalificaciones, pero sobre todo por desinterés, por la falta de entusiasmo con el que se inició. No olvidemos que nuestra responsabilidad primaria es la actual”, expresó.El panista les pidió a sus compañeros “ser más grandes que la grilla y la ambición electoral que a los leoneses de nada le sirven, lleguemos este último año con madurez política y conciencia ciudadana a los acuerdos necesarios”.No hay duda de que quien trae ganas de regresar a la política en 2018 es el exdiputado federal del Partido Verde Ecologista, el celayense Felipe Arturo Camarena García. El ex Procurador de Justicia del Estado hace un par de décadas retomó su cercanía con el PVEM y, sin tener hoy ningún cargo de partido, apareció el sábado pasado en la toma de protesta de la Coordinación Municipal en Guanajuato Capital.Hasta tomó la palabra para decir que “Guanajuato necesita un cambio, que se verá reflejado en el trabajo del Partido Verde con la ciudadanía”. Felipe es opción para pelear la gubernatura si el PVEM decide ir solo y no como aliado del PRI.