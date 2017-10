Moenia seduce a cientos en la Alhóndiga

Publicidad

Así fue el cuarto día en el #Cervantino2017. Ven a ser testigo de la fuerza de la cultura https://t.co/wzHAuCLEqO — Festival Cervantino (@cervantino) October 15, 2017

El grupo mexicano de electropop, arrasó en su presentación durante la 45 edición del Festival internacional Cervantino (FIC); más de mil espectadores se mostraron eufóricos y emocionados con la majestuosa presentación.La Explanada del recinto Histórico del Museo Regional Alhóndiga de Granditas, fue el escenario perfecto para que el singular grupo interactuara con el público, quienes con éxitos como “Manto Estelar”, “Mejor ya no”, “Juegos de Amor”, no dejaron de cantar.Alfonso Pichardo, vocalista de la banda, expresó su emoción por formar parte de este festival y señaló “la música es un lenguaje, que no importa si es muy culto o muy sofisticado, o es música electrónica en español como lo es Moenia, estamos agradecidos de que nos hayan invitado”, resaltó.Además el grupo rindió un pequeño homenaje para las víctimas por los sismos registrados el pasado 7 y 19 de septiembre que sacudieron varios estados del país.Desde temprana hora el público se empezó a concentrar en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, sin embargo el lugar parecía pequeño para los más de mil espectadores que se reunieron, pues el público que no obtuvo acceso al lugar, también se alojó en las calles y edificios cercanos al museo para poder corear los éxitos musicales de este talentoso grupo.El vocalista de la banda pidió a los asistentes la luz de los celulares y así se iluminó el concierto, cuando comenzaron a interpretar “Manto estelar”, sin duda la canción más solicitada por lo espectadores.Sin duda la cuadragésima quinta edición del Festival Cervantino, está logrando gran aceptación en el público nacional e internacional.“Quiero reforzar que estamos muy honrados de estar aquí esta noche , y ver las muestras de cariño que el público tiene para Moenia”, finalizó Pichardo.