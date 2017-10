Emprende Zavala recolección de 1 millón de firmas

Publicidad

"Inicia un movimiento de mexicanos libres que dejará atrás los tiempos nublados. Buscaremos un futuro luminoso, el que merece México". pic.twitter.com/IuvcIz7IAl — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 15 de octubre de 2017

Hoy recibí del INE mi constancia de aspirante a candidata independiente. Con tu firma, empieza el camino al futuro que queremos para México. pic.twitter.com/WQ5uxRg9ok — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 15 de octubre de 2017

La ex panista Margarita Zavala comenzó su recolección de firmas ciudadanas con la finalidad de obtener el registro como candidata independiente a la Presidencia de la República.A las 0:03 horas de este lunes, el señor Martín Márquez Zúñiga, de 68 años, fue el primero en otorgarle su firma de apoyo a la aspirante presidencial.La encargada de registrar el aval ciudadano fue la propia Zavala, quien batalló por un par de segundos para familiarizarse con la aplicación que diseñó el Instituto Nacional Electoral (INE) para recolectar las rúbricas.La ex Primera Dama dio un par de clicks en su iPhone, le tomó una fotografía a la credencial del señor Márquez Zúñiga, capturó su huella digital e, inmediatamente, festejó la primera del millón de firmas que se propuso conseguir en un plazo de 120 días."¡El apoyo ciudadano ya ha sido enviado!", expresó Zavala, lo cual desató una ola de aplausos y porras entre los simpatizantes que la acompañaron.En un breve mensaje, la aspirante independiente sostuvo que, ante la crisis por la que atraviesa el País, es hora de que los ciudadanos se unan y se apropien de la política."Nos ponemos en manos de los ciudadanos", destacó.También, criticó la corrupción y pidió a sus seguidores que recolecten el millón de firmas con alegría y entusiasmo.Salvo un vecino molesto, con alegría y entusiasmo se manifestaron los aproximadamente 50 simpatizantes que se congregaron en las oficinas de la fundación de Zavala, ubicadas en la Calle San Francisco, en la Colonia Del Valle, donde varios edificios aún están acordonados tras el sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre."¡Ya dejen dormir!", les gritó un hombre, enojado, desde un inmueble aledaño.En entrevista, el señor Márquez Zúñiga, originario de San Luis Potosí, mostró su empatía con Zavala, bajo la premisa de que hace más de 10 años él pasó una situación similar en el PAN, lo que le obligó a renunciar a su militancia."Margarita Zavala es una mujer preparada y honesta", confió el señor, quien afirmó ser ingeniero de profesión y escritor por vocación.Márquez Zúñiga consideró que la ex panista, que renunció hace poco más de una semana a las filas de Acción Nacional, es la Hillary Clinton mexicana, con la diferencia de que ella sí derrotará al "populismo".A unos cuantos metros de las oficinas de Zavala, está enclavado un edificio de departamentos agrietado y acordonado, como un recordatorio de que, en 2018, los aspirantes no sólo tendrán que superar la meta de juntar 866 mil 593 firmas, sino que tendrán que enfrentar una confianza ciudadana cuarteada por la corrupción política.Tras terminar el acto, la ex Primera Dama convivió con sus simpatizantes, quienes iniciaron con el proceso de recolección de firmas.Adelantó que, al medio día, estará en el Ángel de Independencia y recorrerá las calles de la Capital del País con el objetivo de sumar simpatías ciudadanas a su causa.