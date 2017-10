Intentan asesinar a locutora

La conductora de radio Cecilia Méndez fue baleada la mañana de este lunes en Zapopan por un motociclista y se encuentra grave en un hospital privado.



La víctima había salido de uno de sus programas cuando alrededor de las 8:30 horas se dio la agresión, de manera directa, frente a la Cámara de Comercio de Guadalajara, ubicada sobre Avenida Vallarta y Niño Obrero.



De acuerdo con la Policía del Municipio, Méndez recibió un solo disparo en la cabeza y viajaba en un convertible Mazda MX5 rojo, cuando al menos un sujeto en moto se le emparejó y le disparó desde el costado izquierdo.



Al darla por muerta, el agresor escapó con dirección a Avenida Patria y hasta el momento no ha sido localizado.



Técnicos en urgencias médicas trasladaron a la conductora a un nosocomio privado de la zona, donde su estado de salud se reporta como delicado.



Méndez tiene dos programas radiofónicos de corte inspirador, uno en la estación 1070 AM y otro en 1210 AM, añadió la Comisaría. Sin embargo, no es empleada de ninguna de las empresas porque compra el espacio para realizar su trabajo.



Según su página de Internet, los programas que conduce son "Yo siempre estoy bien al despertar", en 1210, y "Yo siempre estoy bien", en 1070, y se transmiten los días lunes de 7:00 a 8:00 horas y de 10:00 a 12:00, respectivamente.



Hasta el momento no hay pistas del móvil.

