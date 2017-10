Ajuste en Toyota aleja dos empresas

Publicidad



Debido al cambio que anunció hace más de dos meses la planta Toyota que se construye en Apaseo el Grande de no fabricar el automóvil Corolla y hacer la camioneta Tacoma, dos empresas que se iban a instalar en ese municipio tuvieron que retirarse.Las dos empresas proveedoras de auto partes, iban a invertir un total de 120 millones de pesos en el estado de Guanajuato; una con 93 millones y otra con 27 millones.Según el Presidente Municipal de Apaseo el Grande, Gonzalo González Centeno, dichas empresas ya estaban confirmadas para instalarse en la ciudad y por el cambio de producto, tuvieron que trasladarse al país vecino.El alcalde refirió que hasta el momento, tiene conocimiento de que son sólo esas empresas las que tuvieron que cancelar la inversión, aunque dijo desconocer su nombre y las piezas que fabricaban.Comentó que el Gobierno Municipal tuvo conocimiento de esto, luego de que los dueños del Parque Industrial Ameche les comunicaron que las dos fabricas ya no se iban a instalar, debido que a ellas no realizan las auto partes para la camioneta.A pesar de eso, el edil refirió que ahora son las proveedoras de piezas para la camioneta Tacoma las que andan buscando un lugar para instalarse en los parques industriales de Apaseo el Grande, lo cual no afectará la generación de empleos y la inversión.Fue el cuatro de agosto pasado, cuando la automotriz Toyota anunció que la fabrica que construye en Apaseo el Grande se dedicaría a construir la Tacoma y no el automóvil Corolla, uno de sus productos más vendidos en Estados Unidos.Esto luego de que el presidente de ese país, Donald Trump amenazó a la compañía con poner un alto arancel a sus automóviles si fabricaban en México y luego del cambio de patrón de consumo, hacía vehículos más grandes.Gonzalo González Centeno. Foto: Alejandro Granados.Luego de que la empresa Toyota anunciara la baja de su inversión en la planta que construye en Guanajuato, el alcalde de Apaseo el Grande, Gonzalo González Centeno, dijo que a ellos como municipio, les interesa que el plan para la generación de los dos mil empleos continúe.El pasado viernes, la empresa informó una re-estructura en los planes de producción, que llevó a la reducción de la inversión, que iba de mil millones de dolares que se anunciaron originalmente en el año 2015, a 700 millones de dólares, que según la empresa, las cifras de inversión y producción fueron modificadas con el fin de garantizar la viabilidad de su infraestructura y operaciones.El alcalde reiteró que lo importante es que el proyecto de la construcción de la planta sigue conforme a lo planeado, prueba de ello dijo, es que ayer por la tarde salieron cinco jóvenes profesionistas originarios de esa ciudad a capacitarse hasta Japón, luego de ser contratados por una empresa proveedora de Toyota.Los jóvenes alumnos del Colegio de Estudios Científicos del Estado de Guanajuato (CECYTEG) de Apaseo el Grande, ya había acudido a una capacitación a la Ciudad de México antes de salir del país a ampliar sus conocimientos.González Centeno refirió que en los próximos días tendrían una reunión con el personal de la empresa y con los integrantes de la zona industrial, con el fin coordinarse en materia de seguridad en los lugares donde se instalarán.También comentó que el arranque de la producción de la fábrica podría ser a finales del 2019 como se había informado en un principio y no hasta el 2020, luego de que se anunció que se haría la camioneta Tacoma y no el automóvil Corolla.Foto: Alejandro Granados.El gobernador Miguel Márquez Márquez confió en que la inversión de Toyota vaya incrementando aunque hayan anunciado hace unos días una disminución en el recursos que contemplan invertirEl jefe del Ejecutivo estatal aseguró que el anuncio de la reducción de la inversión de la empresa automotriz obedece a las circunstancias relacionadas al Tratado de Libre Comercio (TLC).Sostuvo que Guanajuato es uno de los estados que menos incentivos da en el país, comparado con otros estados.El gobernador anunció que el sexenio cerrará con 23 nuevos parques industriales, uno de los cuales apenas está en planes y se contempla desarrollar en el municipio de León.Además, dijo que la entidad tiene entre 50 y 100 empresas que tiene interés de invertir en Guanajuato, por lo que consideró el estado sigue en crecimiento.