De puño y letra: Un hombre universal

En estos días se dirá todo lo que el nombre de Roberto Plasencia significa para México desde la visión de León y Guanajuato: su industria, su generosidad, su inquebrantable voluntad, sus valores sociales y familiares.Apenas el martes pasado un amigo comentó que estaba delicado, que era grave su salud. Desde ese día inició una reflexión cotidiana sobre todo lo que él hizo por los demás. Sus manos dieron trabajo a miles y miles de manos para que pusieran alimentos y esperanza en sus mesas y tranquilidad en sus familias; su espíritu y amor por la cultura fraguaron la realidad del Foro Cultural. Como presidente de León (Junta de Administración Civil), logró transformar la ciudad con eficacia y sin descanso.Escribí en la mente una carta que infortunadamente no alcancé a enviar. Roberto era tan discreto que muchos no estábamos al tanto de su enfermedad. En julio tuvo la generosidad de enviar dos cartas condolencia de su puño y letra.Hace casi siete años había enviado otra carta larga y manuscrita de agradecimiento al periódico con motivo de la inauguración del Teatro Bicentenario. Desde ese día creció aún más la alta consideración que le tenía. Conservo esas letras como un bálsamo ante todas las dificultades y los roces naturales que conlleva el periodismo independiente. Un faro íntimo de sencillez, prudencia y genuina humildad.En julio tuve oportunidad de darle las gracias, primero porque en 38 años poca gente de su importancia dispone de tiempo y alma para escribir a mano. En la era de computadoras, tabletas y secretarias ejecutivas, Roberto escribía con gran sensibilidad. Entonces le contesté también a pluma:… En muchos años sólo recibí dos cartas personales manuscritas. Las dos son tuyas. Poca gente aprecia el valor de la correspondencia personal. Toma más tiempo que el dictado, requiere claridad y casi no permite errores. Su significado, por tanto, es muy superior. Deja huella y muestra, en estos tiempos, una delicadeza del alma que se ha perdido para la mayoría.Mostré a mis hijos tu carta, y otra que conservo con motivo de la inauguración del Teatro. Les dije que eran muestra de una educación superior. No de la academia sino del espíritu. Ahora escribiré más cartas así.Gracias por tu amistad y el tiempo dedicado.No sobra decir que sus cartas eran impecables, de sintaxis precisa, caligrafía clara y profundas en el pensamiento.Hoy vivimos la tristeza de su partida. Lamento no haber tenido la oportunidad de una última charla. Hay decenas de anécdotas e historias que nos habríamos contado, ideas y experiencias de años. Él como creador infatigable de riqueza, bienestar y cultura y nosotros como privilegiados testigos de sus empeños.En la plácida tarde del domingo se escucha música popular junto a la Biblioteca del Forum. La muchedumbre siente la vibración del cantante Blick Bassy de Camerún, en un idioma desconocido a punto de extinción. La melodía y el ritmo de los bajos nos alcanza. En el murmullo de los espectadores, Roberto está ahí, al igual que en millones que disfrutan su idea de un calzado confortable. Un hombre universal.