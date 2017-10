SumandoEsfuerzos Trabajemos en seguridad, sin chantajes.

En la Cámara de Diputados hay dos temas pendientes en materia de seguridad y que el PAN se ha negado a aprobar o ha condicionado su aprobación por medio de chantajes. El primero es el Mando Único Policial, un tema impostergable dada la vulnerabilidad de las policías municipales que está haciendo crisis en los estados; basta mirar a Guanajuato: la entidad se ha convertido en una de las más inseguras del país con 3 de las 50 ciudades más violentas de México, esto durante el sexenio del Gobernador Miguel Márquez Márquez.

Y el otro pendiente es la Ley de Seguridad Interior, que busca regular la actuación de las fuerzas armadas; actualmente la presencia del Ejército en estados y municipios en muchas ocasiones obedece al clamor de Gobernadores como Miguel Márquez para que les ayuden ante la ineficiencia y fracaso de su política de seguridad, pero no hay una norma que regule sus acciones en tareas de seguridad.

Al aumento de los delitos del fuero común, que son los de mayor impacto en la ciudadanía, también se han intensificado tristemente y de manera preocupante los hechos relacionados con delincuencia organizada, al grado de no solo tener ejecuciones y balaceras constantes, sino también asesinatos de policías. Un compañero diputado de Tamaulipas con asombro me preguntaba qué nos había pasado como estado, me dijo: "esto fue lo que sucedió en Tamaulipas en la época más violenta", mientras observaba el video de un grupo armado atacando un bar en Irapuato.

El estado vive una crisis de seguridad y ante ello vemos a un Gobernador y sus funcionarios repartiendo culpas sin asumir su responsabilidad, clamando por la intervención de las fuerzas militares así como del Mando Único que sus diputados del PAN se han negado a aprobar.

Por esta negativa se ha llevado a instrumentar figuras de Mando Único poco claras a través de convenios entre el estado y municipios; recientemente adoptaron este modelo los municipios de Salamanca, Apaseo el Alto y Jerécuaro, bajo la coordinación no del gobierno estatal como supondríamos sino ¡del Ejército!

Esto lleva a la incertidumbre jurídica y además hay poca claridad sobre los elementos administrativos y financieros de dichos "convenios"; las líneas de mando son cuestionadas y no se cuenta con una estrategia uniforme, pues mientras en Salamanca establecen un Mando Único como respuesta a ejecuciones, enfrentamientos y asesinatos de policías, a pocos kilómetros está Irapuato que no tiene este modelo pero que es una de las 50 ciudades más violentas de México.

No hay un plan, no hay información a la población sobre estos convenios. La falta de estrategia uniforme en el combate al delito así como la heterogeneidad en los mandos, lejos de frenar la inseguridad, están propiciando el desarrollo de actividades delictivas y con ello la responsabilidad del gobierno se achica (creo es una de sus intenciones: evadir su responsabilidad colocando en la coordinación de ese Mando Único a los militares) porque pareciera que estos convenios solo buscan generar la percepción de que se está actuando, pero al final no es así.

Las autoridades municipales y del estado deben muchas explicaciones acerca de estos convenios de Mando Único. He leído declaraciones del gobernador Miguel Márquez en las que nos exige que legislemos sobre el Mando Único y la Ley de Seguridad Interior, pero la exigencia se la debe hacer a los diputados de su partido que no la quieren aprobar; le propongo una reunión con todos los legisladores federales en la que nos comparta su "estrategia" de seguridad y nosotros hablaremos sobre los trabajos legislativos en seguridad. ¿Acepta?

Estamos Pendientes.

Hasta la próxima.