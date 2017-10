Publicidad

El ajo es uno de los mejores alimentos que podemos consumir para tener buena salud.El propio Hipócrates, en la Antigua Grecia, lo mandaba para sanar diversas enfermedades. Hay infinidad de estudios científicos que avalan el ajo por sus propiedades, y puede asegurarse con rotundidad que es antioxidante, anticancerígeno, antibiótico o antifúngico.Según un estudio en The Journal of Nutrition, “la ciencia moderna confirma muchas de las creencias de las culturas antiguas en relación con el ajo, la definición de los mecanismos de acción y respaldamos la continua exploración del potencial del ajo para la prevención de enfermedades y su tratamiento”.Un estudio de 12 semanas encontró que suplementarse diariamente con ajo redujo el número de resfriados en un 63% en comparación con el placebo, por lo que concluyó que la gente que consume ajo es menos propensa a tener un resfriado.Las enfermedades cardiovasculares resultantes de hipertensión arterial son de las primeras causas de muerte en el mundo. Estudios han encontrado que los suplementos de ajo tienen un impacto significativo en la reducción de la presión arterial en personas que ya padecían hipertensión.El ajo contiene alicina, una sustancia terapéutica que cuida el sistema cardiovascular. La Fundación Española del Corazón (FEC) recomienda incluir ajo en la dieta no solo para reducir el colesterol malo, sino como remedio depurativo, antiséptico y antibacteriano.El daño oxidativo de los radicales libres contribuye al proceso de envejecimiento. El ajo contiene antioxidantes que apoyan los mecanismos protectores del cuerpo, y puede ayudar a prevenir enfermedades cerebrales como la enfermedad de Alzheimer y la demencia.El ajo fue una de las primeras sustancias probadas que mejoran el rendimiento, como demuestra su administración en atletas de la Antigua Grecia. Asimismo, un estudio remarcó que en sujetos con enfermedades del corazón que tomaron aceite de ajo durante 6 semanas tuvieron una reducción en la frecuencia cardiaca máxima del 12% y mejoraron su capacidad a la hora de hacer ejercicio.