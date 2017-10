Se roban tramos de malla, en Las Torres

Publicidad

Sobre el bulevar Las Torres, en San Francisco del Rincón, ‘desaparecen’ la malla metálica que divide el área verde de lo que es el colector Pluvial; los ladrones se han llevado varios tramos.Vecinos de la zona reportaron que ya faltan varias piezas de esta malla en el tramo que se encuentra entre la calle Comonfort hasta la calle Tomás Padilla, sobre el bulevar mencionado.Los faltantes se aprecian desde la semana pasada, pero lo que inició como solo una parte del entramado metálico que no estaba, ya se convirtió en más de 6 pedazos faltantes.“Por lo menos yo no he visto quién o a qué hora se los llevan, pero la verdad eso es no tener vergüenza, porque hay un espacio en donde faltan como cuatro cuadros de la malla”, dijo Esperanza.A su queja se sumaron las de otros vecinos, quienes argumentan que además del descaro del robo, el espacio genera un riesgo para las personas, ya que la mencionada parte metálica es lo que protege del hueco que da lugar al colector pluvial.“Lamentable que lleguemos al grado de robar parte de lo que embellece y cuida el área verde en nuestra ciudad, pero además de eso, el peligro que se queda porque cualquier niño puede caer al colector”, dijo Marcos.Las autoridades en materia de seguridad en la ciudad, ya tienen conocimiento de lo que está ocurriendo, e indicaron que se investigará el robo y se estará pendiente de que no siga sucediendo.No se ha comentado las acciones que se tomarán para restaurar el daño, aunque los vecinos esperan que se atienda la situación antes de que se presente una situación que ponga en riesgo a los ciudadanos.