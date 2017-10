Tardan dos horas en sofocar incendio en límites de Pueblos del Rincón

Publicidad

Protección Civil y Bomberos de los Pueblos del Rincón en conjunto extinguieron el fuego de un pastizal, en los límites de los Pueblos del Rincón.Cerca de las 15:25 de ayer, sobre bulevar Las Torres Poniente, el fuego consumió cerca de una hectárea.Transeúntes reportaron el incendio, ante la nube de humo, visible a lo lejos de donde comenzó el fuego, que se extendió por el terreno rápidamente.El personal evitó que se dirigiera hacia la maleza, y controlaron el área de afectación.Luego de casi 2 horas, los rescatistas apagaron el fuego y se retiraron, no antes de verificar que las llamas no reavivaran con las corrientes de aire.De la causa del incendio, se presume que fue provocado; no se proporcionó más información.