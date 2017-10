Abarrotan el Teatro del Pueblo de Purísima

Publicidad

Más de 15 mil asistentes abarrotaron el Teatro del Pueblo durante la presentación de Pequeños Musical, Ángel Tox, y Los Valedores de la Sierra.Con lleno total, se celebró la Feria Purísima del Rincón 2017, el pasado sábado; en una noche llena de romanticismo y al ritmo de los artistas que se presentaron esa noche.El evento fue tan esperado por los fans de las agrupaciones, que ni la lluvia evitó que se llevara a cabo la ‘fiesta’, una de las más exitosas en lo que va de esta feria, conocida como ‘La Mejor Feria de la Región’.Para arrancar la noche, se tuvo al talento local de Ángel Tox, quien puso a ritmo a los asistentes, creando una velada de diversión, música y baile.Los Valedores de la Sierra repitieron éxito, ya que a pesar de que hace apenas unos días tuvieron una presentación en San Francisco del Rincón, no fue pretexto para que sus admiradores volvieran a llenar el lugar, ahora en Purísima.Los Valedores complacieron a los asistentes, quienes no dudaron en pedir que tocaran sus canciones favoritas, lo que puso al público a corear cada canción.Demostrando su gran carisma y empatía hacia sus seguidores, pues durante su actuación invitaron a una pequeña con discapacidad a cantar con ellos en el escenario.La agrupación compartió su música por aproximadamente una hora, en donde la gente no dejó de piropearlos y mostrarles su admiración.Y para cerrar una noche llena de música, baile y diversión, salió al escenario Pequeños Musical, arrancando suspiros con sus letras y sentimiento, y demostrando porqué se han consolidado como una de las mejores agrupaciones del momento.Durante su presentación, también compartieron de cerca con sus fans, pues invitaron a varias de sus seguidoras a compartir con ellos en el escenario.En el espectáculo también se contó con la presencia de autoridades municipales, quienes acudieron a disfrutar del espectáculo, esto después de que se realizó la imposición de los emblemas reales a la reina infantil, Mía Valentina I.Una noche que se suma al éxito de la Feria de Purísima del Rincón 2017, que aún tiene muchas sorpresas para la población que siempre ha respaldado la celebración.