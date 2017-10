Analizan aumento salarial

Publicidad

El alcalde Ramón Lemus analizará con el Ayuntamiento si aceptan el aumento de 5% a su salario que propone el Congreso.El Congreso propone aumento de 5% a salarios de funcionarios, por lo que el alcalde declaró que lo analizarán, ya que durante este año no aceptaron dicho aumento y el mismo edil redujo su salario un 10%."Como ustedes saben, en el año que estamos por terminar un servidor disminuyó 10% su salario y no se incrementó lo que había propuesto el congreso y por eso no alcanzamos a llegar al tope que se están manifestando", mencionó."Estamos analizando si el 4% se toma, mi sueldo personal este año, se redujo, y no se incrementó el porcentaje, estamos analizando si es para todos los miembros".Reiteró que si se da el aumento, sería sobre su salario actual "lo descontado, descontado está", finalizó.