Buscan renovar comité

Publicidad

Graciela Ríos, representante sindical de la UPN (Universidad Pedagógica Nacional), Unidad 112 Celaya, busca que se cambie el comité de administración, ya que desde hace diez años, quienes lo conforman han estado, no por decisión democrática, sino por ‘dedazo’, además de hacer públicos los abusos que han cometido.“Somos varios los profesores que queremos hacer público, desde ese momento (2007), quienes estaban al mando se quedaron en los mismos puestos, y así sucesivamente. Todos los responsables del área académica y el contador siempre fueron trabajadores de la UPN, pero están desde el 2007.“Con desconocimiento de la UPN y de nosotros se le dio la administración a Rosa Isela Lazcano, ella no tenía proyecto ni nada, la comunidad académica conoce sus costumbres y tenían a los tres contemplados, cada uno con en proyecto administrativo”. menciona la profesora.Mencionó que todo se realizaba por medio de votos y un proyecto académico, pero en este caso, impusieron a un comité que no lo presentó.“Todos en la institución estábamos a la espera de los resultados y fue cuando se le dio la administración a una trabajadora que no estaba en la terna y no tenía proyecto, fue ‘dedazo’.“El comité tiene la duración de 5 años, desde el 2007, de acuerdo a la modernización de la educación básica se reunieron en la dirección de UPN 112 el personal de las tres unidades con representantes de la Unidad de Contraloría Interna de la SEP para elaborar el “Acta a-dministrativa de entrega y recepción de la dirección general de los servicios coordinados de educación pública al gobierno del estado de Guanajuato que comprenden los servicios de educación básica, normal y demás relativa para la formación de maestros, así como los servicios de educación especial”, señaló la maestra.Mencionó que todo se realizaba por medio de votos y un proyecto académico, pero en este caso, impusieron a un comité que ni siquiera presentó el mismo.“Todos en la institución estábamos a la espera de los resultados y fue cuando se le dio la administración a una trabajadora de que no estaba en la terna y no tenía proyecto, fue un “dedazo”.