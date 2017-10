Deja Uber de ser rentable: choferes

Publicidad

La gran demanda por ser conductores de la plataforma Uber además de los constantes problemas con elementos de Movilidad del Estado ha traído como consecuencia que ser chofer ya no sea rentable. A poco más de un año de que el servicio de taxis ejecutivo llegara a Celaya , actualmente alrededor de 500 automóviles ofrecen su servicio en el municipio, situación que si bien es benéfico para los usuarios, para los chóferes ha dejado de ser rentable, informaron los propios conductores en un sondeo.Juan Francisco era taxista, desde que arribó el servicio a Celaya comenzó a ser conductor de Uber al tener un automóvil que cumple con las características requeridas y en los primeros meses ganaba hasta 1 mil 300 pesos por trabajar diez horas al día.Actualmente percibe alrededor de 500 pesos en las doce horas que ahora labora afirmando que solo “sobrevivirá el que sea patrón ya que trae su propio carro porque la demanda se bajó bien feo”.Los choferes coincidieron en que en los últimos meses la tarifa para los usuarios es menor ya que la tarifa dinámica es muy reducida ante la gran cantidad de oferta de automóviles que existe.“Hago alrededor de 25 a 30 viajes diarios, con eso se gana alrededor de 750 pesos, pero hay que meterle 350 de gasolina, uno porque es dueño y le conviene algo pero hay gente que no le conviene”, aseguró uno de los chóferes.Solo 10% son ‘legales’Los conductores entrevistados coincidieron en que son alrededor de 50 automóviles que cuentan con el permiso de la dirección de Movilidad y Transporte para operar, esto debido a que solo se emitieron ese número de licencias.Es por eso, que los conductores buscan la manera de evitar ser detenidos por elementos de Movilidad y Transporte, siendo la más común pidiéndole al usuario viajar en el asiento del copiloto.Incluso, en los últimos días, la misma aplicación envía mensajes a los usuarios pidiendo que viajar junto al conducto para “evitar incidentes”.“Uber y tu conductor (nombre) agradecemos tu preferencia y buscamos que tu viaje cumpla siempre con tus expectativas, por lo cual nos gustaría pedirte acompañar a tu conductor en la parte posterior del vehículo con el fin de evitar incidentes con los agentes de movilidad y transporte del estado, por tu preferencia gracias”, señala el mensaje que es enviado en algunas ocasiones cuando se pide un servicio.Otras de las estrategias que utilizan los conductores es usar vidrios polarizados y evitar colocar un soporte de celular. Con esto se salvan de una multa que ronda los 25 mil pesos.Sin embargo, a pesar de emplear estas tácticas los choferes se han encontrado otro problema: los taxistas de las líneas convencionales avisan a los agentes de Movilidad o ellos mismos piden el servicio para cuando llega la unidad solo lo espera la grúa para llevársela.“Están recurriendo a que los taxistas les echan la mano, llegan los taxistas a querer hacer borlote, si no te paras los de movilidad te atraviesan la camioneta o los taxistas te atraviesan el taxi y sino buscan la manera, es una broncota”, comentó uno de los choferes.