“Se va, se va,… se fue”

Hace algunos meses escribí refiriéndome al PAN: “Crónica de cómo perder una elección ganada, la del 2018”, hoy confirmo mi pronóstico.R- Guau y reguauuu, mi Santias; no creí que Margarita Zavala se saliera del PAN.S- Yo tampoco, perro, hubiera apostado doble contra sencillo a que no se iba y hubiera perdido.R- Grrr, yo creí que no se iba por su raigambre azul, ella ingresó al partido Acción Nacional desde los 16 años.S- Yo creí que no se iba por sus declaradas convicciones y su supuesto amor a México; me equivoqué en ambas.R- Auuu, no entiendo, mi Santias; ¿crees que sus convicciones cambiaron?S- Eso no lo sé, no tengo certeza de cuáles eran sus convicciones antes de renunciar; lo que sí sé, es que abiertamente me dijo que no se saldría del PAN y que sus declaraciones iniciales, respecto a ir por la vía de independiente eran parte de un juego de vencidas con la cúpula del partido, pero que su único camino era ser candidata de Acción Nacional, y le creí.R- Grrr, habría que recordar, que con el síndrome de la “Chimoltrufia”, Margarita, como dice una cosa, dice la otra mi Santias.S- Ese es el problema, en mi opinión, hoy, con la decisión tomada, Margarita dejó de ser confiable, ello al margen de su inexperiencia política y como gobernante, salvo lo que vivió tras bambalinas siendo la primera dama al lado de Chaparrito, peloncito y de lentes; el que solapó el contrabando de armas del gobierno norteamericano para surtir el crimen organizado en México, el mismito que encubrió el fraude de la “Estafa de Luz”, ¡Sí!, el que inició una guerra contra el narco para legitimarse, sin tener la menor idea y sin la menor preparación ¡Sí! el que hizo negocios con Oceanografía, ¡Sí el que entrego la subsecretaria de educación básica de la SEP, la Lotería Nacional y el ISSSTE a Elba Esther Gordillo y sus huestes.R- Grrr, ¿eso que tiene qué ver con Margarita, mi Santias?S- Pues que si su experiencia política y en el arte de gobernar es lo aprendido y compartido con su “esposo”, México estaría en grandes problemas con ella.R- Auuu, ¿parece que olvidas que también fue diputada?S- Cómo diría un ingenioso; lo fue por la vía “Pluriconyugal”, ella no ha ganado una elección… Pero esa no es la esencia del problema, la esencia es que los argumentos para salirse del PAN, por la actuación abusiva, mentirosa y tramposa de Ricardo Anaya, le quedan como anillo al dedo a Felipe Calderón (a quién no señala ni con el pétalo de una crítica), quién abusando del poder presidencial, durante su mandato se apropió del PAN e impuso presidentes chafas y tranzas como Germán Martínez (experto perdedor de elecciones) y Cesar Nava (el marido de PatyLu que compró departamento millonario en so$pechosa “oferta”)R- Auuu, entiendo tus razonamientos, mi Santias, ¿pero en que le falló Margarita a México?S- En mi opinión en varias cosas; la primera en ser cómplice de Felipe al callar sobre la corrupción e ineficacia durante su gobierno; lo sé, no hay borracho que trague lumbre; y si bien era difícil criticar al marido, si aspiraba servir a México, lo mínimo que debió hacer fue deslindarse ¡No lo hizo!; la segunda fue salirse del PAN, cancelando de facto una opción de cambio de gobierno. Recordemos que si bien terminó de pleito con Ricardo Anaya, durante años lo trató cómo persona honorable, es decir, si Ricardo es un pillo, porque no lo combatió abiertamente desde el principio en lugar de tratar de negociar con él. Tercero, en mi opinión la decisión de Margarita ¡Sí! beneficia al PRI y a AMLO, dejando para el 2018 una carrera parejera entre el Nuevo PRI de EPN vs el Viejo PRI de AMLO, en dónde México pierde o pierde; ya que la vacilada del Frente, es una farsa engañabobos que se inventaron tres vividores de la política con disfraz de “ciudadanos”.R- ¡Guau!, visto así y nada más como un supón; ¿qué consideras de debió hacer Margarita si hubiera actuado de acuerdo a convicciones predicadas y el supuesto amor por México?S- Primero, deslindarse del maridín que es un ladrillo en el pescuezo para sus aspiraciones, soy de los que creen en el “arreglito” (Amasiato) de Felipe con EPN; segundo, denunciar la farsa del Frente NO Ciudadano (no jugar a ver si le favorece), tercero luchar y defender los principios y valores fundacionales del PAN, luchando desde dentro contra la corrupción que representa Ricardo Anaya y claque que lo acompaña, cuarto, disciplinarse reconociendo y exhibiendo a las fuerzas oscuras que hoy manejan al PAN, con el modelo de agandalle que aprendieron de Felipe; dejando que se exhiba la ambición y estupidez de Anaya y finalmente, esperando el 2024 para trabajar por México… Pero no fue así… Así de sencillo.Un saludo, una reflexión.