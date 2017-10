‘Vice Gobernadora’ en acción

Publicidad

Así se reparte el poder en Guanajuato.Miguel Márquez gobierna con la asesoría de su principal consejera, Juana de la Cruz, ‘Juanita’ y su ayudante Ricardo Narváez.En todos los despachos de secretarios de Estado, sin excepción, la voz de Juanita es tan poderosa como la de Márquez. Lo mismo ocurre en cada oficina de los diputados locales y federales del PAN, en los despachos de los alcaldes, en las sedes municipales panistas y en privados de empresas favorecidas por el Gobierno.Juana de la Cruz es la única autorizada a “parar” al compadre Rafael ‘El Gallo’ Barba, llamar a cuentas o despedir a funcionarios de primer nivel.Nacho Ortiz Aldana y Toño Salvador García López, ex Secretario de Salud y ex Secretario de Gobierno, recibieron la noticia de su renuncia a través de la súper poderosa Juana de la Cruz.Sólo para la foto, el góber Miguel Márquez recibió a los dos secretarios. Por cierto, sin palabras de agradecimiento.Atrasito de los despedidos, la misma mañana de un lunes, aparecieron sus reemplazos apalabrados con la llamada “Vice Gobernadora”, Gustavo Rodríguez Junquera en la Secretaría de Gobierno y Daniel Díaz Martínez en Salud. Del primero cuenta su experiencia en la Procuraduría de Derechos Humanos y del segundo, la buena salud del Gobernador dado que es su médico de cabecera.Eso sí, Díaz Martínez exhibió su inexperiencia en salud pública al no parar más pronto el brote de dengue que sufrimos en León y Celaya. Hasta que quedamos en primer lugar en el país, Daniel reconoció que se equivocó al eliminar las fumigaciones por considerarlas ‘inútiles’. Eso sí, se la agradece a Díaz que mantenga saludable al Gobernador.El poder de Juanita y su aplicado pupilo Ricardo Narváez, no es reciente. Hay testimonios de que fue la negociadora de Juan Manuel Oliva para “resucitar” y “mantener” periódicos y otros medios de comunicación aplaudidores de sus derroches.Recuerdo un desayuno del gobernador Miguel Márquez con propietarios de radiodifusoras, televisoras, revistas y diversos impresos, Juanita acaparó la atención, los aplausos y reconocimientos.Márquez contribuyó con un discurso de reconocimiento al poder de su “Vice Gobernadora”. Palabras más, palabras menos, todos entendimos que Juanita gobierna.En materia de información, Juana de la Cruz también domina la escena. Los guanajuatenses tienen derecho a saber lo que ella decide que conozcan.Con la ayuda de Jesús Soria Narváez, primo de Ricardo Narváez y jefe de la oficina de Transparencia, De la Cruz esconde lo que quiere ocultar. Nada menos acaba de despedir al director de Acceso a la Información, Mario Gustavo Hernández porque quería responder todas las preguntas de los ciudadanos.Juanita le ordenaba inventar razones para negar los documentos y Mario Gustavo protestaba.De nada le sirvió a Mario Gustavo su amigo porque ni así pudo salvarlo su excompañero seminarista Miguel Márquez quien solo ofreció reubicarlo en otra oficina para no contradecir a la “Vice Gobernadora”.Desde el inicio de la actual Administración se veía venir.El alcalde Ramón Lemus vio en Marco Antonio Rodríguez a un posible sustituto. Marco es un panista de años y con experiencia en trabajo social así que no dudó en nombrarlo titular de estas tareas en el Municipio.Toño Rodríguez no contaba con la malquerencia de la secretaria particular del alcalde, Flor de María Carrillo así que buscó la buena voluntad del candidato oficial a gobernador, Diego Sinhué y del jefe actual Miguel Márquez.El “malquerer” de Flor de María trasminó hacia don Ramón así Toño perdió el control absoluto de la dependencia, por ejemplo, hace unos días, el exsubdirector de Desarrollo Social, Marco Sosa, gente de Paulo Bañuelos, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, conocido por mover operaciones políticas, fue retirado de su cargo. Lo mandaron a dirigir el Parque Bicentenario, ese al que casi nadie va.Marco tiene un trato complicado y su carácter no va bien con mucha gente con la que antes se llevaba mejor, además de que claro, ¿a poco Ramón Lemus va a permitir que alguien desde la administración que dirige trabaje para el también suspirante por la alcaldía, Paulo Bañuelos?, bueno él dijo que no le interesa.En su momento Marco Sosa ayudó desde Desarrollo Social para que Lemus llegara a la Alcaldía de Celaya, pero ahora tiene claro que su benefactor es Bañuelos quien a su vez es incondicional del gobernador Miguel Márquez.En lugar de Marco Sosa fue colocado Alejandro Medina, amigo del ex diputado local Rubén Arellano. Lemus confía en que Medina trabaje a su favor.Aprovechando el Día del Empleado Municipal en Celaya, los funcionarios públicos aprovecharon y se tomaron un puente vacacional de cuatro días.Mientras el sector privado no toma el 12 de octubre como día de asueto, en el Gobierno Municipal de Celaya fueron pocos los que laboraron.Unos cuantos del área administrativa, las oficinas de Jumapa y la Tesorería Municipal, entre ellos su titular, Lourdes Herrera, fueron los únicos que trabajaron jueves y viernes de este semana.Sin embargo, el Sindicato de los Trabajadores de la Presidencia gestionaron para mover el festejo del Empleado Municipal el 11 de octubre, una de sus “conquistas” sindicales, al 13 de octubre y así la burocracia en Celaya aprovechó que el 12 de octubre cayó en jueves para ligar un puente de cuatro días. No cabe duda que los funcionarios aprovechan el más mínimos resquicio en el calendario para aprovechar un puente vacacional.Caray la mayoría de los funcionarios públicos quieren prolongar su estancia tres años. Algo tiene el poder que cuando se prueba se convierte en adicción.Los deseosos de continuar cumplieron todos los requisitos; enviaron su carta de intención para la reelección, aunque algunos sueñan con subirse a otro escalón. Así, algunos regidores firmaron porque quieren ser diputados o síndicos. Los registros de sus ‘intereses’ quedaron inscritos en el Instituto Electoral y en sus respectivos partidos.La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento de Irapuato entregó su carta-intención para seguir con el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez tres años más. Los síndicos y regidores no dudan que Ortiz repetirá en la Presidencia Municipal porque ha hecho meritos de sobra para quedar bien con los jefes Miguel Márquez y el candidato oficial, Diego Sinhué.Ricardo Ortiz ha congregado a los alcaldes panistas en defensa de Márquez y del propio Diego. Por ejemplo, después de la ‘intervención’ en Celaya, pagada con dinero de los guanajuatenses, el alcalde de Irapuato envió un guión a sus colegas para que respondieran lo mismo a los medios de comunicación en defensa del candidato oficial al Gobierno de Guanajuato.Para la reelección de Ricardo lo que cuenta no son sus méritos en la administración pública sino la obediencia a las órdenes de Márquez y de la vicegobernadora, Juana de la Cruz.Lo mismo aplica en partidos como Morena en donde el regidor Rafael Rodríguez cree ganarse la reelección porque no discute, no propone, no critica y levanta la mano cuando se lo pide Ricardo. De plano Rafael es la viva imagen de los ‘tres changuitos’: no habla, no escucha y no ve nada.El ex senador panista, Luis Alberto Villarreal García recorre Guanajuato con dos mensajes precisos: no hay división en el PAN y “quiero ser Gobernador”.Esta semana se reunió en Irapuato con líderes comunitarios y de opinión a quienes invitó a apoyarlo pero también les dejó en claro que sabe de disciplina en Acción Nacional. No por nada llegó a Alcalde, Senador y Diputado federal.La realidad de los blanquiazules guanajuatenses es que están bien divididos en cuanto a la militancia. Con el Consejo Estatal no nos metemos porque ahí manda Miguel Márquez.Entre los simpatizantes de a pie, la división es evidente. Unos están a las órdenes de Márquez y por ende de Diego Sinhué; otros esperan un milagro y que el senador Fernando Torres Graciano sea el candidato y unos más confían en que no sea ninguno de los dos, y haya un candidato del PAN capaz, sin compromisos políticos, íntegro y dispuesto a trazar el futuro del Estado.El ex Alcalde de San Miguel de Allende, no negó su interés por la candidatura a Gobernador de Guanajuato, razón por las que tuvo estas reuniones en Irapuato y señaló que seguiría visitando el municipio, así como dijo que andaría los ‘caminos de Guanajuato’ en los próximos meses.Villarreal García además dijo que no hay panista que pueda brillar más que el partido entero, y que en los 70 años que tiene el PAN, nada ni nadie destruye el partido.La diputada federal Lorena Alfaro García es la promotora número uno de Luis Alberto Villarreal.El Congreso del Estado tiene 12 opciones para elegir al Fiscal Anticorrupción. O convencen que uno de ellos es ‘bueno’ para perseguir a los pillos de cualquier partido político o de plano vuelven a convocar.Ahí está, como se veía venir, Navigio Gallardo Romero, hoy fiscal provisional anticorrupción, con cero resultados. Lástima, el góber Márquez lo presentó con bombo y platillo en octubre de 2013 y no ha hecho sino vivir del presupuesto.Eso sí, Navigio nada más cumple órdenes de su jefe inmediato el procurador Carlos Zamarripa.En fin, Navigio es uno de los doce suspirantes. Los expedientes de cada uno están en la cancha de los diputados en las comisiones encabezadas por dos jóvenes abogadas, la panista Libia Dennise García y la priísta Arcelia González.De ahí saldrán hasta tres propuesta para que los 36 diputados locales (mayoría azul) elijan al esperado fiscal.En la lista hay cinco leoneses: José Demetrio Valadez Martínez, Claudia Mireya Nieto González, Marco Antonio Medina Torres, Navigio Agustín Gallardo Romero y Rafael Barroso Meza; de Guanajuato: Miguel Héctor Ponce Ramírez; María de Lourdes Vélez Moreno y Juan Iván Luna González; Irapuato: Edgardo Agustín Ramírez Pimentel y José de Jesús Centeno Carrillo. De Celaya está Gilberto Salvador Baeza Melesio y de San Miguel de Allende, José Luis Vargas Ramírez.La presión ciudadana contra un Fiscal “carnal” que sería Navigio Gallardo, se intensificó los últimos días por organizaciones como Parlamento Ciudadano y Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, ambos que preside el arquitecto Jaime Gallardo Saavedra; el Colegio de Abogados con Jorge Marcelino Trejo Ortiz; el Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb; y el movimiento Ahora, Andrés Treviño.Todos pidieron volver a empezar el proceso para garantizar mayor apertura e independencia. El requisito de 10 años de experiencia penal en la investigación y persecución del delito es una “camisa de fuerza”.El presidente de la Junta de Gobierno, el diputado panista Éctor Jaime Ramírez, les pidió paciencia, esperar a quiénes finalmente se anotaban y entonces evaluar el siguiente paso a tomar. Una nueva convocatoria implica reformar la Ley del Ministerio Público, de donde basan ese polémico requisito.Los organismos de la sociedad civil ya conocen los 12 nombres y, aunque no descarta que de entre esos pueda haber alguno calificado para el encargo, su postura sigue siendo empezar desde cero para garantizar el mejor perfil posible.Y, para que no pase lo mismo, va siendo hora de revisar a fondo las reglas para cuando llegue la hora de elegir el Fiscal General del Estado, donde la posibilidad de que Zamarripa aspire al cargo, está vigente.Mientras que son peras o son manzanas para que los diputados se animen a entrarle a una reforma en serio a la Ley de Movilidad en Guanajuato, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, hace bien en no esperar y aplicar ya estrategias para la protección de los usuarios del transporte ejecutivo de taxis.Ninguna medida está de más luego de los sucesos trágicos en otras ciudades del País.El Instituto de Movilidad exigirá que los permisionarios presenten la carta de antecedentes penales de sus operadores y les solicitará que se informe el proceso de selección y contratación de los choferes.La Secretaría de Gobierno pretende tener acceso a las plataformas para revisar la operación de los vehículos dados de alta y las bases de datos de los choferes.Se abrió el 01 800 623 02 37 para reportar malos tratos u actos de acoso hacia mujeres.En la página de internet de la Secretaría de Gobierno ya se puede consultar si las placas de la unidad que el usuario pretende abordar son de un vehículo con permiso vigente o no. Además de iniciar la aplicación generalizada (ya no aleatoria como se hacía antes) de exámenes toxicológicos a operadores.