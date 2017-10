Así se ve un 'spinner' en el espacio

Uno de los astronautas que se encuentra en la Estación Espacial Internacional, publicó un video en twitter donde se aprecia cómo se divierten al usar un spinner sin gravedad.

El famoso juguete que ahora no conoce fronteras dentro del planeta ni del espacio fue creado en 1990 por la ingeniera Catherine Hettinger y desde finales de abril sus ventas se han disparado en todo el mundo.

A fidget spinner in space! How long does it spin? I'm not sure, but it’s a great way to experiment with Newton’s laws of motion! pic.twitter.com/5xIJDs2544