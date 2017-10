En Chile buscan a Herrera para su técnico

Publicidad

En Chile ha vuelto a surgir el nombre de Miguel Herrera como principal candidato para dirigir a su selección nacional, después del estrepitoso fracaso que fue el no clasificar a la Copa del MundoRusia 2018, y que propició la renuncia del estratega argentino-español Juan Antonio Pizzi, del banquillo.La directiva de América aclaró que hasta el momento no tiene ninguna oferta por los servicios del "Piojo", tras estos rumores.Mauricio Culebro, presidente operativo de las Àguilas, recordó que Herrera tiene contrato vigente y están muy contentos con su rendimiento.A la salida de Jorge Sampaoli de la dirección técnica de La Roja (2016), el nombre de Herrera se escuchó fuertemente, mas no se llegó a ningún acuerdo, se dice que por la cláusula de rescisión que tenía en Tijuana, equipo al que dirigía en ese entonces y que rondaba los 5 millones de dólares, lo que era demasiado para los andinos.Hasta el momento, la federación chilena, presidida por Arturo Salah, quien dirigió al Monterrey en la década de los 90, se ha mostrado muy cauta al respecto. "No nos estamos refiriendo con nombres propios a la búsqueda del nuevo director técnico", dijo a EL UNIVERSAL Deportes, Jorge Nazar, gerente de comunicaciones.Lo que es cierto es que después de la Copa del Mundo, el panorama para Herrera se puede abrir mucho, no sólo en México, sino fuera.