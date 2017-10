Lapuente explota contra el mini Tri

Publicidad

Con la eliminación del Tri Sub 17, Manolo Lapuente explotó contra el representativo azteca que dio esta mañana la peor actuación de una Selección Mexicana en un campeonato mundial en dicha categoría.En entrevista para Raza Deportiva, Lapuente aseguró México no jugó bien ninguno de los cuatro partidos que sostuvo en la India y solo dieron pena."Para mí no jugaron ningún partido bien, todos fueron malos. Ninguna proyección de gol. Los laterales no se envolvían al ataque. No jugaron para ganar sino para no perder y en el pecado llevaron la penitencia. Daban pena”.Únicamente rescató a Diego Lainez, quien fue el jugador que creó más oportunidades pero sus compañeros no le ayudaban, por lo que era difícil repetir la historia del 2005 y 2011.