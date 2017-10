Así fue la pre-fiesta de boda de Michael Fassbender

Publicidad

Después de conocerse durante una fiesta en el Festival de Cine de Toronto y enamorarse mientras rodaban el drama The Light Between Oceans en 2014que estuvo rodeado durante toda la jornada de fuertes medidas de seguridad para salvaguardar la intimidad de los novios y sus más de cien invitados.

Michael Fassbender y Alicia Vikander

Los novios aterrizaron en la isla el pasado martes para ultimar los detalles de la ceremonia, que algunos tabloides ya habían situado en Ibiza durante este mes de octubre., aprovechando las altas temperaturas que todavía se registran en estos primeros días del otoño.El viernes, la pareja y algunos de sus invitados pasaron una jornada navegando con un catamarán por la costa.Durante la sesión marinera, los novios disfrutaron de sus familiares y amigos con una parada para comer en el restaurante Yemanja, situado en plena arena de Cala Jondal y que cuenta con una amplia carta de arroces, pescados y platos vegetarianos.Durante la comida la pareja no dudó en profesarse gestos de cariño. En una de las imágenes, la actriz sueca de 29 años luce un look ibicenco de vestido blanco de media manga y gafas de sol con forma de corazón y se abraza a una amiga con la que posa para las fotografías.La salida en barco fue inmortalizada en todo momento por un amigo que se encargó de retratar a los invitados, entre los que no había ningún rostro conocido de Hollywood.Tras la ceremonia el sábado por la tarde, que previsiblemente se alargó durante toda la noche, lLa pareja se ha casado después de tres años de relación en un lugar que ya visitaron este mes de julio, cuando también aprovecharon para pasear por las playas de Formentera.A pesar de su juventud, la