Imagen: Luis Ortiz.





"Yo creo que no (cualquier persona puede hacer doblaje). Es como un doctor: no cualquiera puede operar el estómago. Hay especializaciones. El actor es como el médico en general y ya de ahí son ramas específicas", opinó.





"Como actor puedes hacer doblaje. Pero se necesita estar practicando, tiempo. Yo me acuerdo que me costó más trabajo. Conforme vas haciendo callo es más fácil", dijo el histrión, quien ha hecho doblaje para películas como Angry Birds y Las Aventuras de Peabody y Sherman.





"Es una voz totalmente diferente. Normalmente las otras películas en las que he estado he hecho personajes muy apegados a mi voz, sólo hay ciertos cambios, pero son como yo hablo.



Esta película no se la puede perder toda la familia. Tiene diversión para todos. La parte cómica de la película recae en el personaje de la Momia, tiene unos matices muy divertidos", abundó el actor, quien actualmente está vigente en la pantalla chica con la serie Nosotros los Guapos.

Adrián Uribe está seguro de que el doblaje no es una labor para improvisados: hay que ser actor para realizarlo profesionalmente.Y agregó que no cualquier actor puede dedicarse a ello.Su quinto crédito como actor de doblaje será, una producción española de animación que estrenará en México el 5 de enero.En el filme, que en su país es el título local más taquillero del año, el comediante pondrá voz a una momia.Dista mucho de tener la presencia en pantalla del protagonista, Tadeo, un albañil con sueños de convertirse en un gran arqueólogo, pero Uribe no lo cambiaría por nada.Aunque es más conocido por su trabajo en la televisión, Uribe señaló que desea enfocar su carrera en el cine, en donde ve una área de oportunidad ahora que también la producción para la pantalla chica experimenta cambios trascendentales debido a los tipos de audiencia.