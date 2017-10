Empañan a Alcalde deseos de reelegirse

Publicidad



“Qué desfachatez, qué falta de vergüenza quererse proponer como Presidente Municipal, cuando aquí no ha habido trabajo señor. Aquí no hay resultados, aquí hay inseguridad, aquí hay una falta de seguridad impresionante, hay represión. Aquí no hay un conjunto de trabajo que usted menciona Cabildo y ciudadanos”, reclamó.

El Colectivo Guanajuato Despertó, se manifestó en Sesión de Ayuntamiento y le reclamó al alcalde de la ciudad, Édgar Castro Cerrillo, su intensión de reelegirse como Presidente Municipal, porque no ha cumplido lo que prometió.Los casi 10 manifestantes que estuvieron en la Sesión de ayer permanecieron en silencio y con dos pancartas con la leyenda de “Impunidad, represión, inseguridad, corrupción. Es como se caracteriza tu administración Édgar”.Al término de la Sesión, María del Carmen Ramírez, le reprochó al alcalde de la ciudad, su intensión de reelegirse como Presidente Municipal por un trienio más.María del Carmen le recordó al alcalde que no le ha cumplido lo que le prometió en campaña, y “me dijo que iba a pavimentar mi calle; ya se lo había mencionando en sesiones anteriores, vengo a que como hombre y ejecutor de Presidencia Municipal, cumpla usted su palabra. Hice el trámite, propusimos que nosotros poníamos la mitad y Presidencia Municipal lo mismo, ni así autorizan la pavimentación, sigo esperando señor”, le cuestionó Castro Cerrillo, quien la escuchaba.Y le reclamó al Ayuntamiento, que hasta el último momento se pusieran a analizar la problemática de los comerciantes que piden premiso en al vía pública para trabajar durante el Festival Internacional Cervantino, y que no resolvían nada.